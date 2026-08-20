A2 del Mediterraneo, autotreno carico di pellet in fiamme tra Lamezia Terme e Falerna: Vigili del Fuoco a lavoro | FOTO

Alle ore 2.20 circa della scorsa notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, per l’incendio di un autotreno adibito al trasporto di pellet. Per cause in corso di accertamento, il mezzo, mentre era in transito, è stato interessato da un incendio. Il conducente, accortosi tempestivamente del rogo, è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, evitando ulteriori situazioni di pericolo per la circolazione autostradale. L’autista, rimasto illeso, ha inoltre tentato inizialmente di contenere le fiamme con un estintore, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’intervento si è rivelato particolarmente impegnativo a causa della tipologia e della quantità del materiale trasportato. Sebbene l’incendio sia stato rapidamente circoscritto, il pellet presente sul mezzo ha continuato a sviluppare fumo e calore, rendendo necessario procedere allo scarico completo del carico per consentire le operazioni di smassamento, raffreddamento e definitiva estinzione di eventuali focolai residui. Le operazioni, svolte interamente a mano dai Vigili del Fuoco, hanno richiesto un lungo e intenso lavoro da parte del personale intervenuto, impegnato nel trasferimento e nello smassamento del pellet per verificare l’assenza di ulteriori focolai e garantire la completa bonifica del mezzo.

A supporto della squadra del Distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute anche due autobotti dalla sede centrale e dal locale distaccamento. Le due ABP hanno effettuato ripetuti rifornimenti per assicurare la necessaria disponibilità di acqua durante le operazioni di spegnimento e bonifica. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile completare l’estinzione dell’incendio, salvaguardare parte del carico e mettere in sicurezza l’autotreno e l’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale, per gli adempimenti di competenza, e personale ANAS, impegnato nelle attività necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede autostradale. Durante le operazioni di soccorso, protrattesi per diverse ore, la circolazione autostradale è stata regolata su un’unica corsia, determinando rallentamenti e disagi alla viabilità nel tratto interessato. L’intervento si è concluso intorno alle ore 7.40, al termine delle complesse operazioni di spegnimento, scarico del materiale, smassamento e messa in sicurezza.