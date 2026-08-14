A19 Palermo-Catania, nuova fase dei lavori nella galleria Tremonzelli: chiude la carreggiata verso Palermo

“Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di manutenzione straordinaria della galleria Tremonzelli, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Gli interventi rientrano nel più ampio piano di ammodernamento dell’A19, del quale il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è Commissario straordinario di Governo, con il supporto dei subcommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi. I lavori nella canna in direzione Catania sono stati ultimati e la stessa è stata riaperta al traffico lo scorso 27 luglio. Il cantiere entra ora nella fase successiva, che interesserà la canna in direzione Palermo“. Lo rende noto Anas. “A partire da lunedì 17 agosto sarà pertanto modificata la circolazione in corrispondenza della galleria, per consentire l’avvio delle nuove lavorazioni. Nel dettaglio, dalle ore 7:00 del 17 agosto sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo, nel tratto compreso tra il km 69,550 e il km 72,250, oltre agli spazi tecnici necessari per l’installazione della segnaletica di preavviso”.