A Roccella Jonica un weekend all’insegna della Notte Bianca e del “Tuffo più bello del mondo” | INFO

Due date, un intero paese che non dorme. Torna a Roccella Jonica “La Notte Bianca – Roccella in Blu”, il tradizionale appuntamento del cartellone estivo che il 14 e 15 agosto trasforma il centro storico e il lungomare in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Musica dal vivo, spettacoli, street food, animazione per i più piccoli e dj-set fino all’alba: il programma, promosso dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione, con il contributo del POC 2014/2020 della Regione Calabria, promette di richiamare, come sempre, migliaia di persone, tra residenti e turisti attirati anche dalla Bandiera Blu 2026 che quest’anno sventola di nuovo sul litorale roccellese.

La serata del 14 agosto si accenderà ai piedi del Palazzo Carafa, che con il suo profilo illuminato resta la cartolina più amata della Notte Bianca. Il MUSMIR, il Museo Multimediale Immersivo di Roccella Jonica, aprirà eccezionalmente dalle 18:00 alle 24:00 (ingresso a costo ridotto di 3 euro, gratis per i bambini fino a 10 anni), mentre l’area antistante il Castello diventerà un piccolo festival diffuso: alle 20:00 salirà sul palco Vincenzo Mercurio con “Non sono un Poeta”, un racconto tra chitarra e voce nella tradizione teatrale e canora del Sud; alle 21:30 toccherà al progetto “Al Castello, in una notte di chiaro di luna”, un viaggio nella canzone d’autore firmato da Michele Ranieri e Massimo Cusato, con Sebastiano Ragusa ai fiati.

Chi preferisce un aperitivo con vista potrà fermarsi al pop-up lounge bar “Non vogliamo scendere”, curato da La Cascina 1899, mentre la Cooperativa Sociale PATHOS allestirà un gazebo con t-shirt, shopper e cappellini della collezione “I love Roccella Jonica”, creata dall’artista Massimo Sirelli. Per raggiungere il Castello sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 17:30 alle 23:00, con partenza da Piazza dei Caduti, lato Via Vittorio Emanuele.

Chi, invece, cerca i sapori tipici potrà fare tappa al Borgo Marinaro di Sant’Antonio, dove, dalle ore 19:00, lo street food racconterà la tradizione dei pescatori roccellesi. Il resto della città si riempirà di musica e giochi: Piazza San Vittorio ospiterà dalle ore 19:00 l’animazione per bambini firmata dal Team Minnie & Topolino di Mary Russo; in Piazza Dogana si ballerà in gruppo dalle ore 20:00 con il Centro di Aggregazione Sociale, mentre l’area del lungomare antistante Largo Colonne diventerà il vero cuore pulsante della notte, con la musica live e l’animazione del Palco Centrale di TeleMia, che trasmetterà tutto in diretta TV e Web, dalle 23:00 fino alle 2:00. E chi vuole spingersi oltre l’alba potrà chiudere la serata al Back To Flora, all’area Belvedere – Parco Giochi, dove i dj di Fiko Beach e Rocha Club si alterneranno in consolle dalle 2:00 alle 6:00, per un Ferragosto che comincerà letteralmente sulla pista da ballo.

Il 15 agosto, infine, alle ore 17:30, lungo tutto il tratto di spiaggia di Roccella, andrà in scena il “Tuffo più bello del mondo”, un tuffo collettivo che ogni anno chiama a raccolta centinaia di persone sulla battigia, pronte a seguire le istruzioni date sul momento per un salto in acqua tutti insieme. Un rito ormai identitario, capace di trasformare un semplice bagno di Ferragosto in un momento di comunità.