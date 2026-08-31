A Reggio Calabria arriva il Premio giornalistico “Tonio Licordari”: le info dell’evento

Il Premio giornalistico “Tonio Licordari” si terrà venerdì 4 settembre alle ore 21.00 al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. L’iniziativa nasce per rendere omaggio alla figura di Tonio Licordari, professionista stimato e apprezzato, capace con il suo stile, la sua competenza e la sua passione di conquistare un ruolo importante nel mondo del giornalismo calabrese e italiano. A dieci anni dalla sua scomparsa, la serata sarà un’occasione per ripercorrere il valore umano e professionale di un giornalista ricordato da colleghi, amici e dall’intera comunità per il rigore, la capacità narrativa e l’autorevolezza dimostrata nel corso della sua carriera.

Il momento più atteso dell’evento sarà il conferimento del Premio giornalistico “Tonio Licordari” a Italo Cucci, ospite d’onore della serata e considerato una delle più prestigiose firme del giornalismo sportivo italiano. Un riconoscimento dal valore simbolico particolarmente forte, assegnato a un professionista che ha attraversato decenni di storia dello sport e dell’informazione, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di giornalisti e lettori. La consegna del premio sarà affidata al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri.

Gli ospiti e gli interventi della serata

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza di Natalino Licordari, figlio di Tonio, che interverrà per condividere il ricordo del padre e testimoniare l’eredità lasciata dal giornalista sotto il profilo umano e professionale. L’incontro sarà moderato da Maurizio Insardà e vedrà la partecipazione di Lino Morgante, Giuseppe Malara, Tonino Raffa e Gerardo Sacco, protagonisti di una serata che unirà giornalismo, cultura, sport e memoria.

Il Premio giornalistico “Tonio Licordari” vuole idealmente unire due figure centrali della storia dell’informazione: da una parte Tonio Licordari, attraverso la memoria della sua esperienza e della sua lezione professionale, dall’altra Italo Cucci, scelto come simbolo di una lunga e prestigiosa carriera nel giornalismo sportivo. L’iniziativa rappresenta anche un momento per riaffermare quei valori che hanno caratterizzato il percorso di Licordari: professionalità, passione, competenza e rigore, principi che continuano a essere un riferimento per chi opera nel mondo dell’informazione.

L’appuntamento del 4 settembre si annuncia quindi come una serata dedicata alla cultura giornalistica e alla memoria di un professionista che ha saputo raccontare il proprio tempo. A dieci anni dalla sua scomparsa, Tonio Licordari continua a essere ricordato con affetto e stima da colleghi, amici e dalla comunità che ne conserva il ricordo.