A Reggio Calabria approda “Mare Dentro”: la barca confiscata Mavisu simbolo di legalità e turismo sostenibile | PROGRAMMA

I Parchi Marini Regionali non sono soltanto sinonimo d’estate. Sono un’esperienza che unisce educazione e turismo sostenibile, capace di intrecciare identità e servizi, e di connettere la costa con l’entroterra, fino a diventare una nuova offerta regionale da vivere tutto l’anno. È questa la rotta, confermata a Locri, che Mare Dentro porterà domani, giovedì 6 agosto, a Reggio Calabria, per la quarta tappa del viaggio di MAVISU attorno alla penisola calabrese, tra Jonio e Tirreno, per promuovere le aree protette tra legalità, inclusione e solidarietà.

Continua la sfida della fruizione sostenibile oltre l’estate

Dopo Crotone, Catanzaro e Locri, il viaggio-evento promosso dall’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria, diretto da Raffaele Greco, approda nello Stretto con un messaggio che si rafforza tappa dopo tappa: le aree protette non sono vincoli da subire, ma infrastrutture verdi e blu da raccontare, organizzare e rendere fruibili.

Con Lega Navale, Mavisu diventa anche esperienza educativa

La tappa reggina sarà anticipata, nel pomeriggio di oggi (mercoledì 5 agosto), da un’esperienza a bordo di MAVISU con i minori seguiti dall’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni e dalla Comunità Ministeriale di Reggio Calabria. L’uscita partirà dal porto di Reggio Calabria e si svolgerà insieme allo skipper Michele Albanese, socio della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, e all’aiuto skipper Leopoldo Longo. Un momento che conferma la vocazione sociale del progetto: trasformare una barca confiscata ai trafficanti di esseri umani in spazio educativo, inclusivo e restituito alla collettività.

Giovedì 6 agosto Mavisu approda ai pontili galleggianti

Il programma ufficiale della quarta tappa entrerà nel vivo domani (giovedì 6 agosto), alle ore 18, al Porto/Sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, con l’approdo di MAVISU ai pontili galleggianti. Alle ore 19, in Piazza Castello, si terrà il brindisi per l’approdo dell’imbarcazione nella città dello Stretto sancendo l’ormai momento simbolico di accoglienza istituzionale e territoriale che sta accompagnando MAVISU.

Alle ore 20, sempre in Piazza Castello, si terrà il talk La Calabria, una montagna in mezzo al mare, dedicato ai temi cardine di Mare Dentro: dalla legalità ai giovani, dall’inclusione alla tutela ambientale, dalla fruizione sostenibile al turismo responsabile, dal mare all’entroterra finendo alla valorizzazione dei Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria.

Sarà presentato il libro di Silvio Greco e del procuratore Falvo

Al talk, condotto dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, interverranno, insieme al direttore generale dell’Ente Parchi, Raffaele Greco, anche il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro; e poi ancora Cosimo Carmelo Caridi, dirigente del Dipartimento Turismo della Regione Calabria; Sandro Dattilo, delegato Calabria Meridionale della Lega Navale Italiana; Concetta Romeo, responsabile Pro Loco Reggio Sud APS e consigliere UNPLI Calabria; Angela Latella, presidente Magna Graecia Outdoor; Silvio Greco, ordinario di Ecologia all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e autore, insieme a Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica di Potenza, già a capo della Procura di Vibo, de Il mare d’inverno – Dialogo tra un magistrato e un biologo marino sui crimini ambientali; il Capitano di Fregata Alessio Romeo, Direzione Marittima – Comando Capitaneria di Porto di Reggio Calabria; il consigliere regionale Filomena Greco e il senatore Tilde Minasi. Al confronto prevista anche la partecipazione della Capitaneria di Porto e delle Forze dell’Ordine.

Bambini e famiglie rimangono focus centrale di Mare Dentro

Come nelle precedenti tappe, anche a Reggio Calabria il format proporrà contenuti pensati anche per famiglie e bambini. Dal laboratorio di disegno con l’album EPMR da colorare dedicato ai Marcatori Identitari Distintivi (MID) fino all’esperienza immersiva con i visori per il Virtual Tour dei Parchi Marini Regionali, insieme alla proiezione, tappa dopo tappa, del corto Dove tutto è cominciato #2 che ha chiuso il Vinitaly and the city a Sibari e che accompagna Mare Dentro come racconto visivo dei MID della Calabria Straordinaria. Alle ore 21 saranno presentate le proposte esperienziali e identitarie dei Parchi Marini Regionali. A seguire, degustazioni curate dallo chef Luciano Algieri del ristorante La Goletta, condotte da Roberto Cannizzaro di Roka Produzioni, con i vini dei partner del progetto: Zito e iGreco. La serata sarà accompagnata dal viaggio sonoro attraverso il pop anni ’80 e ’90, a cura del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

Una barca confiscata per una Regione che cambia rotta

MAVISU – MA come mare, VI come visione, SU come sustainability – continua così a navigare come simbolo di una Calabria che trasforma ciò che è stato sottratto all’illegalità in bene comune, educazione ambientale e racconto pubblico. Dopo Reggio Calabria, il viaggio di Mare Dentro proseguirà verso Tropea martedì 11 agosto, Cetraro martedì 25 agosto e Praia a Mare – Isola Dino lunedì 31 agosto, completando una rotta regionale che unisce le coste, i borghi, le aree protette e le comunità in un’unica visione di tutela e sviluppo sostenibile.