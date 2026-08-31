A Guardavalle arriva Miss Reginetta d’Italia 2026: presente un protagonista di Temptation Island | INFO

Per la prima volta nella sua storia, Miss Reginetta d’Italia sceglie la Calabria come palcoscenico del proprio atto conclusivo. L’edizione 2026 del noto concorso di bellezza e moda femminile si terrà infatti presso il Villaggio Faro Punta Stilo, in Via Lungomare n. 1 a Guardavalle Marina (Cz), dal 31 agosto al 5 settembre 2026. Sarà il prestigioso e conosciuto Villaggio Faro Punta Stilo a fare da cornice alle splendide finaliste, situato a pochi passi delle acque cristalline del mare della costa jonica.

Una settimana di gala, spettacolo e talento

La struttura ospiterà le candidate selezionate da ogni regione d’Italia, giunte fin qui al termine di un lungo percorso iniziato mesi fa con le selezioni territoriali, che hanno visto sfilare centinaia di aspiranti reginette in tutto il Paese. Durante i giorni di permanenza sulla costa calabrese, le ragazze saranno impegnate in numerose attività, per poi conquistare la scena negli show serali, quando verrà eletta Miss Reginetta d’Italia 2026.

Le serate saranno condotte da presentatori d’esperienza e arricchita dalla presenza di ospiti vip e artisti musicali di richiamo. Sul palco è già confermata la partecipazione della modella Martina Caretta e di Rosario Guglielmi, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island. Interverranno, inoltre, in qualità di ospiti: Giucas Casella, Antonella Fiordelisi, Marco Raffaelli, Tatiana Previati.

Programma delle Serate (ore 21:30)

Mercoledì 2 Settembre: Pre-finale Nazionale Miss Reginetta D’Italia.

Venerdì 4 Settembre: Sfilata di moda.

Sabato 5 Settembre: Finale Nazionale Miss Reginetta D’Italia.

L’appuntamento clou è stato preceduto da un altro evento nella stessa cornice: dal 28 al 30 agosto si sono disputate le finali di Miss Reginetta Over, sempre al Villaggio Faro Punta Stilo, in un fitto calendario che rende questo tratto di litorale un punto di riferimento per il settore.

Un trampolino verso lo spettacolo

Miss Reginetta d’Italia non è soltanto una gara di bellezza: negli anni si è affermata come un vero e proprio trampolino di lancio verso il mondo dell’intrattenimento, della moda, del cinema e della televisione. Non è raro, infatti, che le protagoniste proseguano il proprio percorso partecipando a format televisivi e reality legati alla kermesse.

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa è Alessio Forgetta, patron della manifestazione: “desideriamo regalare alle concorrenti un’avventura che superi di gran lunga il mero aspetto agonistico. Miss Reginetta d’Italia mira a rappresentare un viaggio di maturazione, di condivisione e di sbocchi professionali, dove ciascuna giovane ha la possibilità di valorizzare la propria unicità e aprirsi un varco nel panorama del cinema, della televisione e del fashion“.

Per le candidate più dotate di talento, volontà e personalità, il concorso può dunque rappresentare un’occasione concreta di lancio in questi ambiti, sia in Italia che all’estero.

Le finaliste prenderanno parte alle riprese del format Reality TV Queen Mood. L’organizzazione punta a dare ampia risonanza mediatica alla località che ospiterà l’evento. Per diverse giornate, Guardavalle diventerà il centro nevralgico del contest, aprendo le porte a partecipanti, famiglie, addetti ai lavori, esperti del settore, personaggi vip e giornalisti provenienti da ogni angolo della penisola.

Un’occasione, dunque, non solo per le concorrenti in cerca di visibilità, ma anche per il territorio calabrese, pronto ad accogliere per la prima volta un evento di caratura nazionale capace di richiamare l’attenzione mediatica su una delle sue più suggestive location costiere.