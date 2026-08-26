A Gaza gli aquiloni minacciano la pace: il perchè del particolare divieto

A Gaza resiste la pace, da diversi mesi, la situazione sembra lentamente indirizzata, fra tante difficoltà, verso una normalizzazione. Eppure, l’equilibrio è piuttosto fragile, tanto che anche il volo di un aquilone può far salire la tensione. Il comitato guidato dagli Stati Uniti che sovrintende al piano di pace per Gaza ha avvertito Hamas di non far volare aquiloni, dopo che Israele ha minacciato attacchi di rappresaglia.

“Tutte le attività militanti a Gaza devono cessare, compreso il volo di aquiloni. Abbiamo trasmesso questo messaggio direttamente attraverso il meccanismo stabilito”, ha dichiarato un funzionario del “Comitato per la Pace” del presidente Donald Trump, a condizione di anonimato.

Anche Israele deve rispettare il cessate il fuoco. L’azione militare non può andare oltre la risposta a minacce reali e imminenti”, ha aggiunto il funzionario. Domenica il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito Hamas che Israele intensificherà le operazioni a Gaza se lancerà aquiloni, droni o palloni aerostatici. La minaccia è giunta dopo che una serie di aquiloni sarebbero stati trovati oltre il confine di Gaza, nel sud di Israele, in comunità traumatizzate dagli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre 2023.