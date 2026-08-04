A Cirello di Rizziconi la 5ª edizione dell’evento benefico in memoria di Matteo, stroncato da un infarto a 29 anni | INTERVISTA

Torna per la quinta edizione la manifestazione benefica dedicata alla ricerca scientifica sulle patologie cardiache, promossa da un’associazione di Cirello di Rizziconi. Un appuntamento nato con l’obiettivo di sostenere un settore decisivo per la prevenzione, la diagnosi e lo studio delle malattie del cuore, ma anche per custodire e rinnovare il ricordo di Matteo, scomparso prematuramente a soli 29 anni a causa di un infarto improvviso. La ricorrenza rappresenta ormai un momento particolarmente sentito per la comunità. Anno dopo anno, l’iniziativa continua infatti a trasformare un dolore familiare e collettivo in un impegno concreto a favore della ricerca cardiologica, mantenendo alta l’attenzione sulle patologie cardiache e sull’importanza di sostenere il lavoro scientifico. Al centro della manifestazione non c’è soltanto la memoria di una giovane vita spezzata, ma anche la volontà di costruire un messaggio di speranza. Attraverso il sostegno alla ricerca, il ricordo di Matteo diventa così il punto di partenza per sensibilizzare il territorio e contribuire a una causa che riguarda migliaia di persone e famiglie.

Dal dolore alla speranza attraverso la ricerca cardiologica

L’elemento più profondo della manifestazione è la capacità di trasformare il dolore per una perdita improvvisa in una speranza rivolta al futuro. È questo il significato dell’impegno portato avanti dall’associazione di Cirello di Rizziconi, che ogni anno rinnova l’appuntamento dedicato alle patologie cardiache. La ricerca rappresenta il punto di incontro tra memoria e azione. Ricordare Matteo significa, in questo contesto, non soltanto rendere omaggio alla sua vita, ma anche contribuire a diffondere consapevolezza e sostenere un ambito scientifico fondamentale. Il valore della manifestazione risiede proprio in questa doppia dimensione. Da una parte c’è il bisogno di custodire il ricordo di un ragazzo scomparso troppo presto; dall’altra emerge la volontà di fare in modo che quella tragedia possa generare un impegno utile per gli altri. La quinta edizione conferma quindi un percorso costruito nel tempo, attraverso la partecipazione, la solidarietà e la sensibilizzazione. Un progetto che continua a parlare alla comunità e che prova a trasformare una ferita ancora viva in una possibilità di aiuto concreto.

L’intervista al fratello di Matteo ai microfoni di StrettoWeb

Per approfondire i dettagli della ricorrenza e conoscere più da vicino l’impegno portato avanti in questi anni, StrettoWeb ha raccolto l’intervista al fratello di Matteo. Il servizio è stato realizzato da Graziano Tomarchio, che ha dato voce al racconto familiare e al significato della manifestazione. L’intervista rappresenta un momento importante per comprendere la dimensione umana dell’iniziativa. Attraverso le parole del fratello emerge infatti il percorso compiuto per trasformare il dolore in un impegno a favore della ricerca sulle patologie cardiache.