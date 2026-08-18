18 agosto 2026, buon onomastico Elena: la storia della Santa e perché si festeggia oggi. IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri

Il 18 agosto 2026 è il giorno dedicato a Sant’Elena, una delle figure più note della tradizione cristiana. Per questo motivo, oggi si festeggia l’onomastico di Elena e di tutte le persone che portano questo nome, molto diffuso in Italia e legato a una santa che ha avuto un ruolo importante nella storia del cristianesimo. La ricorrenza di Sant’Elena il 18 agosto richiama la vita della madre dell’imperatore Costantino, ricordata soprattutto per la sua fede, per il viaggio compiuto in Terra Santa e per la tradizione che la collega al ritrovamento della Vera Croce, quella sulla quale, secondo la fede cristiana, sarebbe stato crocifisso Gesù.

Chi era Sant’Elena

Elena, conosciuta anche come Flavia Giulia Elena, visse tra il III e il IV secolo. Le notizie sulla sua nascita non sono del tutto certe e le fonti antiche non concordano sull’esatto luogo di origine. La tradizione la ricorda come donna di umili origini, destinata però a diventare una delle personalità più influenti del suo tempo. Elena fu legata a Costanzo Cloro, futuro imperatore romano, e da questa unione nacque Costantino, destinato a diventare uno degli imperatori più importanti della storia di Roma e una figura decisiva per il cristianesimo. Quando la carriera politica di Costanzo Cloro crebbe, Elena venne allontanata dalla corte. La sua vita cambiò nuovamente quando il figlio Costantino conquistò il potere e le attribuì un ruolo di grande prestigio, riconoscendole il titolo di Augusta.

Sant’Elena e l’imperatore Costantino

Il nome di Sant’Elena è strettamente collegato a quello del figlio Costantino il Grande. L’imperatore è ricordato in particolare per l’Editto di Milano del 313, con il quale venne riconosciuta libertà di culto ai cristiani all’interno dell’Impero romano. In questo contesto storico Elena si avvicinò sempre più alla fede cristiana, diventando una sostenitrice del nuovo culto. La sua devozione si tradusse anche nella promozione e nel sostegno alla costruzione di luoghi di culto e nella valorizzazione dei principali luoghi legati alla vita di Gesù. Per la tradizione cristiana, il contributo di Elena fu soprattutto spirituale e religioso. La sua figura divenne presto simbolo di fede, perseveranza e ricerca dei luoghi santi.

Il viaggio di Sant’Elena in Terra Santa

Uno degli episodi più celebri della vita di Sant’Elena è il viaggio compiuto in Terra Santa in età avanzata. Elena si recò nei luoghi legati alla vita e alla passione di Cristo, in particolare a Gerusalemme e nei territori circostanti. Secondo la tradizione, durante questo pellegrinaggio promosse la ricerca dei luoghi della Crocifissione e della sepoltura di Gesù. Il suo nome è collegato alla costruzione e alla valorizzazione di importanti basiliche cristiane. Fu proprio durante questo viaggio che, secondo una tradizione consolidatasi nei secoli, sarebbe avvenuto il ritrovamento della Croce di Cristo.

Sant’Elena e il ritrovamento della Vera Croce

L’episodio più famoso attribuito a Sant’Elena riguarda il ritrovamento della Vera Croce a Gerusalemme. Secondo la tradizione cristiana, durante gli scavi promossi nella zona del Golgota furono rinvenute tre croci. Per identificare quale fosse quella di Gesù, le fonti agiografiche tramandano diversi racconti, sviluppatisi nel corso del tempo. Proprio questo episodio contribuì a rendere Elena una delle sante più conosciute e venerate. Dal punto di vista storico, i dettagli del ritrovamento appartengono alla tradizione religiosa e non sono tutti documentabili con certezza. Rimane però evidente il ruolo svolto da Elena nel favorire il culto dei luoghi santi e nel rafforzare la presenza cristiana a Gerusalemme.

Perché Sant’Elena si festeggia il 18 agosto

La Chiesa cattolica celebra Sant’Elena il 18 agosto, giorno nel quale viene tradizionalmente ricordata la santa. La data è diventata quindi quella dell’onomastico di Elena, anche se nel calendario cristiano possono essere presenti altre sante e beate che portano lo stesso nome e che vengono commemorate in giornate differenti. Il 18 agosto resta comunque la ricorrenza più conosciuta legata al nome Elena, proprio per la grande notorietà della madre dell’imperatore Costantino. In questa giornata sono dunque molti gli auguri rivolti a chi porta questo nome, spesso accompagnati dal richiamo alla storia e alla figura della santa.

Il significato del nome Elena

Il nome Elena ha origini antiche e deriva dal greco Helénē. La sua etimologia è stata interpretata nel corso del tempo in modi differenti, ma viene spesso associata ai concetti di luce, splendore e luminosità. È un nome che attraversa la storia e la cultura europea da secoli. Oltre alla tradizione cristiana legata a Sant’Elena, il nome compare già nella mitologia e nella letteratura greca antica, a partire dalla celebre Elena di Troia. Nel mondo cristiano, tuttavia, è soprattutto la figura di Sant’Elena imperatrice ad aver contribuito alla diffusione e alla popolarità del nome.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Elena.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!