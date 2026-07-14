Zucchero infiamma lo stadio “Franco Scoglio”: grande spettacolo a Messina per i 25 anni di “Baila”

È stata una notte di grande musica allo stadio Franco Scoglio di Messina, dove Zucchero Fornaciari ha regalato al pubblico siciliano un concerto carico di energia ed emozioni. L’artista è stato protagonista dell’ultimo grande evento del 2026 nell’impianto messinese, con l’unica tappa in Sicilia del suo appuntamento live. Al centro dello spettacolo una ricorrenza speciale: i 25 anni di “Baila (Sexy Thing) Under the Moonlight”, uno dei brani più celebri della carriera di Zucchero, diventato negli anni un vero e proprio simbolo del suo repertorio e una delle canzoni più amate dal grande pubblico. Una serata che ha visto migliaia di fan riunirsi per celebrare la musica di uno degli artisti italiani più conosciuti e apprezzati anche a livello internazionale.

“Baila” compie 25 anni: la hit che ha segnato un’epoca

Il cuore della serata è stato il tributo a “Baila (Sexy Thing) Under the Moonlight”, brano pubblicato 25 anni fa e diventato rapidamente una delle canzoni più riconoscibili del repertorio di Zucchero. Il pezzo ha conquistato il pubblico grazie al suo ritmo coinvolgente e alla capacità di unire sonorità internazionali e radici musicali italiane, elementi che hanno sempre caratterizzato lo stile dell’artista. Durante il concerto, il pubblico ha potuto rivivere le emozioni legate a una delle hit più amate del cantautore, cantando insieme a lui uno dei brani simbolo della sua carriera.

Tutti i grandi successi di Zucchero hanno fatto cantare lo stadio

Lo spettacolo allo stadio Franco Scoglio non si è limitato alla celebrazione di “Baila”, ma ha proposto un ampio percorso attraverso i grandi successi di Zucchero. Il noto artista ha interpretato i brani più importanti della sua carriera, coinvolgendo il pubblico presente e creando un’atmosfera di festa e partecipazione. Dalle ballate più intense ai pezzi più ritmati, il concerto ha ripercorso le tappe principali di un percorso artistico che ha portato Zucchero Fornaciari sui palchi di tutto il mondo, collaborando negli anni con alcune delle più grandi star della musica internazionale. La voce inconfondibile dell’artista e il suo stile capace di mescolare blues, soul, rock e tradizione italiana hanno regalato ai fan una serata ricca di emozioni.