YoungME, pubblicata la graduatoria delle Borse Lavoro per i giovani messinesi

È online sul sito di Messina Social City la graduatoria ufficiale dei vincitori della Borsa nell’ambito dell’Avviso Pubblico “YoungME”, la misura che offre ai giovani under 36 di Messina un’opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro. Sono 61 i potenziali beneficiari individuati, giovani messinesi che nei prossimi mesi potranno intraprendere un percorso professionale in linea con le proprie competenze ed esperienze. Il meccanismo previsto è quello del matching, i vincitori della Borsa potranno scegliere, secondo l’ordine di graduatoria, tra le aziende disponibili sul sito di Messina Social City, individuando quelle più coerenti con l’area di interesse indicata in fase di candidatura

Il percorso avrà una durata di 12 mesi, durante i quali ogni borsista riceverà un’indennità mensile minima di 800,00 euro lordi, commisurata all’impegno orario previsto.

YoungME nasce con un obiettivo preciso, offrire ai giovani un’esperienza formativa “on the job”

YoungME nasce con un obiettivo preciso, offrire ai giovani un’esperienza formativa “on the job” ad alto contenuto specialistico, capace di rafforzare le competenze tecniche e trasversali e di colmare quel divario che troppo spesso si crea tra i percorsi di studio e le reali richieste del mercato del lavoro. Non solo inserimento lavorativo, dunque, ma anche un possibile trampolino verso l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, per chi al termine del percorso vorrà mettersi in proprio e dare vita a una nuova impresa giovanile. L’avviso guarda inoltre a chi è nato a Messina e ha vissuto altrove per motivi di studio o lavoro, incentivandone il rientro e la permanenza stabile in città, e garantisce pari opportunità di accesso anche ai giovani con disabilità, nella convinzione che la diversità sia essa stessa una risorsa per l’innovazione sociale ed economica del territorio.

L’avviso ha inteso valorizzare anche alcuni percorsi personali

L’avviso ha inteso valorizzare anche alcuni percorsi personali, prevedendo specifiche premialità per coloro che, nati a Messina, si impegnano a rientrare stabilmente in città dopo un periodo trascorso fuori dal territorio comunale, per i candidati con disabilità certificata e per chi ha concluso regolarmente il percorso della Borsa di Inclusione Sociale. Un riconoscimento che mira ad attribuire valore non solo alle competenze acquisite, ma anche alle esperienze e ai percorsi di vita di ciascuna persona.

Il bando, finanziato nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, rappresenta un ulteriore passo dell’Amministrazione comunale nel sostenere le nuove generazioni, rafforzare il tessuto economico e sociale della città e nel dare ai giovani ragioni per restare e costruire il proprio futuro in città. “YoungME nasce dalla volontà di offrire ai giovani strumenti reali, non promesse” dichiara il sindaco Federico Basile. “Da anni la nostra Amministrazione lavora per costruire una strategia coerente sulle politiche giovanili e del lavoro, e questo avviso, insieme a tante altre iniziative promosse nell’ambito del progetto YoungME, ne è una tappa importante”.

La misura è stata avviata con l’Assessorato alle Politiche Giovanili quando la delega era ricoperta da Liana Cannata

La misura è stata avviata con l’Assessorato alle Politiche Giovanili quando la delega era ricoperta da Liana Cannata, e proseguirà oggi con l’assessora Iris Forami, a conferma di un percorso di squadra che l’Amministrazione porta avanti con continuità per i giovani della città. I vincitori della Borsa avranno accesso a percorsi professionalizzanti in diversi ambiti, dalla comunicazione al digitale, dal design ai servizi alla persona, un’occasione per mettere a frutto competenze e formazione già acquisite

La graduatoria è consultabile sul sito di Messina Social City all’indirizzo https://www.messinasocialcity.it/wp-content/uploads/2026/07/Graduatoria-borsa-lavoro-YoungME-2026.pdf?pid=9905