Volo salvavita per un bimbo di 7 anni: trasporto d’urgenza dalla Calabria a Ciampino | FOTO

Si è concluso nella serata di oggi un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un bambino di 7 anni in Imminente Pericolo di Vita (IPV). Il piccolo, ricoverato precedentemente presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, necessitava di essere trasferito tempestivamente presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere cure specialistiche immediate. La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività.

Il decollo è avvenuto dall’aeroporto di Lamezia Terme alle ore 19:40 a bordo di un velivolo Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino. L’aereo è atterrato presso lo scalo romano alle ore 20:40, dove il piccolo è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.