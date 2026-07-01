Volo salva-vita dell’Aeronautica Militare: 24enne trasferito d’urgenza da Lamezia a Milano

Si è concluso nel pomeriggio del 1° luglio 2026 il trasporto medico d’urgenza di un uomo di 24 anni, in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Lamezia alla struttura ospedaliera milanese. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cosenza alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Il G650 ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia, dove l’uomo, proveniente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Milano Linate, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il “Niguarda” per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.