Volley, Sviluppo Sud Palmi: arriva il centrale Andrea Canella

La Sviluppo Sud Palmi continua a rinforzare il proprio roster in vista del prossimo campionato di Serie A2 con l’arrivo del centrale Andrea Canella, atleta di grande esperienza e affidabilità, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della formazione guidata dallo staff tecnico. Nato ad Abano Terme il 19 gennaio 1998, Canella è un centrale di 200 centimetri, cresciuto nel prestigioso settore giovanile di Padova, dove nel 2017 è stato premiato come miglior centrale delle Finali Nazionali Under 19.

Nel corso della sua carriera Canella ha maturato un importante bagaglio di esperienza tra SuperLega e Serie A2, indossando le maglie di Padova, Gas Sales Piacenza, Yuasa Battery Grottazzolina e, nelle ultime due stagioni, Consar Ravenna. Nel suo palmarès figurano due promozioni in SuperLega dalla Serie A2, conquistate con Piacenza nella stagione 2018/19 e con Grottazzolina nel 2023/24, oltre alla Coppa Italia di Serie A2 vinta con la formazione emiliana. In dieci stagioni tra A1 e A2 ha collezionato oltre 220 presenze ufficiali, confermandosi uno dei centrali più affidabili della categoria.

Canella: “sono davvero molto contento di approdare a Palmi”

Entusiasta della nuova avventura in Calabria, Canella ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta della società. “Sono davvero molto contento di approdare a Palmi. Fin dal primo contatto, la società mi ha trasmesso grande serietà e solidità, valori che considero fondamentali e che mi hanno convinto della scelta fatta. Sono felice anche del gruppo che si sta formando: abbiamo una squadra di qualità e sono convinto che, lavorando con impegno, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Ci aspetta un campionato molto impegnativo, probabilmente ancora più difficile di quello appena concluso”.

“Tante squadre si sono rinforzate e il livello della competizione si è alzato, ma noi dovremo dare il massimo ogni giorno per raggiungere gli obiettivi che la società ci ha indicato. Per quanto riguarda gli obiettivi personali, preferisco parlare poco e lavorare tanto. Più che ai traguardi individuali, penso a quelli della squadra: il mio desiderio è dare il massimo per aiutare il gruppo a conquistare i playoff. Poi tutto quello che arriverà sarà il frutto del lavoro quotidiano e cercherò di meritarmelo sul campo. Mi auguro di vedere il palazzetto pieno in ogni partita. Abbiamo bisogno del calore e del sostegno dei nostri tifosi: il loro supporto sarà fondamentale per affrontare al meglio una stagione così impegnativa. Li aspettiamo numerosi perché insieme possiamo costruire qualcosa di importante”.