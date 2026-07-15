Volley mercato, protagonista anche la Domotek: l’emozione del Presidente Polimeni, che fissa gli obiettivi per la nuova stagione

Un’edizione da incorniciare, quella del Volley Mercato 2026, per la Domotek Volley. La delegazione reggina, guidata dal presidente Giuseppe Polimeni, è atterrata nel capoluogo emiliano con un bagaglio ricco di soddisfazioni e un peso specifico notevole: quello dei trofei appena conquistati. Tra i riconoscimenti più attesi e meritati, spicca il premio come miglior allenatore dell’anno conferito ad Antonio Polimeni, architetto di una stagione che resterà nella storia del sodalizio calabrese.

Ma il clima non è solo quello delle celebrazioni. Bologna, come racconta lo stesso numero uno del club, è anche il luogo dove si gettano le basi per il futuro, da tutti i punti di vista, tecnici, amministrativi, della comunicazione, del marketing del ticketing e non solo. Intercettato il Presidente Giuseppe Polimeni per fare il punto su un presente scintillante e su un futuro che promette scintille. “Che ambiente ho trovato? Bellissimo, un ambiente stupendo – esordisce il presidente – ci sono tutti i presidenti e persone che meritano solo rispetto e stima che ritroviamo anno dopo anno. Si respira un clima fantastico. La nostra delegazione è arrivata qui con tutto lo staff dirigenziale e abbiamo già in calendario tantissime riunioni. Siamo qui per aprire ufficialmente il nuovo campionato di Serie A2”.

Per Reggio Calabria la Serie A2 rappresenta un passaggio storico. Sul prossimo campionato il presidente mantiene prudenza, ma conferma la volontà della società di costruire una squadra competitiva. “Per il prossimo anno non posso fare pronostici, perché ancora non ho avuto modo di conoscere i nuovi giocatori né di vederli all’opera. Ma posso dire che stiamo preparando una squadra per competere con gli altri e, ovviamente, per ben figurare”. La linea del club è chiara anche sugli obiettivi stagionali. “Sarà una stagione importante. Noi sappiamo di avere una squadra competitiva, ma il campo parlerà. L’obiettivo è lottare per fare buona figura, partita dopo partita, e cercare di vincere più partite possibile”.

Il premio ad Antonio Polimeni: “La ciliegina sulla torta”

Grande soddisfazione è stata espressa per il riconoscimento assegnato ad Antonio Polimeni, premiato come Miglior Coach della categoria, dopo una stagione che ha consegnato alla Domotek Volley risultati di grande rilievo. “Le emozioni sono infinite, non si possono contare. Per me, la cosa più bella è stata vincere tre titoli meravigliosi in questa stagione. Sono stati sofferti, sì, ma l’emozione che regalano è senza limiti. Vedere premiato Antonio è la ciliegina sulla torta di un anno da ricordare”.

Dal palco del Volley Mercato, la Domotek guarda già alla prossima sfida con l’obiettivo di coinvolgere sempre più il pubblico reggino e costruire un percorso ambizioso. “Ai cittadini di Reggio dico solo di aspettarsi del buono. Vogliamo regalare buoni risultati, una squadra competitiva e, soprattutto, un bel gioco da vedere. Grazie a tutti per il supporto che non ci è mai mancato”. Da Bologna, con il pensiero già rivolto al PalaCalafiore, la Domotek Volley si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della propria storia: con i trofei conquistati alle spalle e una nuova stagione di Serie A2 pronta a iniziare.