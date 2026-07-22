Vittoria Luciano nel Consiglio Metropolitano, la soddisfazione del PD di Siderno

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno esprime “grande soddisfazione per l’elezione di Vittoria Luciano nel Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di un risultato che è il frutto di un lavoro politico condiviso, costruito con serietà e determinazione dal Circolo, con il prezioso contributo dei circoli della Locride, della Piana e dell’intera area metropolitana, nonché del consigliere regionale Ranuccio e del segretario regionale Nicola Irto, che hanno creduto in una candidatura giovane, competente e credibile”.

“Per Siderno questa elezione assume un valore ancora più profondo. Dall’istituzione della Città Metropolitana, a seguito della riforma Delrio, la nostra città non aveva mai espresso un rappresentante nel Consiglio Metropolitano. Oggi questo vuoto viene finalmente colmato, restituendo a Siderno una presenza istituzionale che mancava da troppo tempo.

È motivo di orgoglio anche per l’Amministrazione guidata dalla sindaca Mariateresa Fragomeni, che ancora una volta ha scelto di investire concretamente sui giovani, dimostrando con i fatti ciò che troppo spesso altri si limitano a proclamare. Il rinnovamento della classe dirigente non si racconta nei convegni o nei comunicati: si realizza offrendo responsabilità, opportunità e fiducia a nuove generazioni di amministratori.

L’elezione di Vittoria Luciano rappresenta esattamente questo: una giovane amministratrice che, grazie al lavoro quotidiano svolto sul territorio e alla fiducia costruita nel tempo, saprà dare voce non soltanto a Siderno, ma all’intera fascia ionica all’interno della Città Metropolitana.

Rivolgiamo le nostre congratulazioni anche agli altri consiglieri eletti nella lista Progressisti, con i quali siamo certi si instaurerà una proficua collaborazione nell’interesse dell’intero territorio metropolitano.

Un ringraziamento sincero va inoltre ai candidati che non sono risultati eletti. Il loro impegno è stato determinante per il risultato complessivo della lista, che ha conquistato quattro seggi. Le vittorie politiche non appartengono mai a una sola persona: sono sempre il frutto di una comunità che lavora insieme, condividendo responsabilità, idee e obiettivi.

Il dato politico emerso da questa tornata elettorale evidenzia una netta affermazione del centrodestra nel quadro metropolitano, sul quale occorre riflettere a fondo. Proprio per questo motivo il risultato ottenuto dalla nostra lista e, in particolare, l’elezione di Vittoria Luciano assumono un valore ancora maggiore. Dimostrano che il Partito Democratico, quando resta unito, radicato nei territori e capace di valorizzare energie nuove, continua a rappresentare un punto di riferimento credibile e competitivo.

Da oggi Siderno torna ad essere presente nei luoghi in cui si assumono decisioni strategiche per il futuro dell’intero territorio metropolitano. È una responsabilità importante che siamo certi Vittoria Luciano saprà onorare con competenza, passione e spirito di servizio. A lei rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà rappresentare con orgoglio la nostra comunità e i valori del Partito Democratico” si chiude la nota.