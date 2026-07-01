VIP Messina rinnova il Consiglio direttivo: “continuità, entusiasmo e nuovi obiettivi al servizio del sorriso”

L’Associazione VIP Messina – ViviamoInPositivo ODV rinnova il proprio Consiglio direttivo e guarda al futuro nel segno della continuità, dell’entusiasmo e dell’impegno che da oltre vent’anni caratterizzano l’attività dei volontari clown sul territorio messinese.

Nel corso dell’assemblea dei soci del 27 giugno è stata eletta la nuova squadra che guiderà l’associazione nel prossimo mandato: Paola Gemelli (Clown Tartaten), presidente; Elena Alessi (Clown Altalena), vicepresidente; Giulia Arnó(Clown Candyblu), segretario; Alberto Miglietta (Clown Bebbolo), tesoriere; e Vincenza Lella (Clown Dorothy), consigliere.

Il nuovo direttivo raccoglie il testimone del gruppo uscente, guidato da Federica Tallarida

Il nuovo direttivo raccoglie il testimone del gruppo uscente, guidato da Federica Tallarida (Clown Monpitù), al quale va un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. “Sono profondamente emozionata e onorata di assumere la presidenza di questa straordinaria associazione di volontariato”, dichiara il neoeletto presidente. “Mi piace ricordare una frase di Patch Adams, che ha ispirato il cammino della nostra Federazione: Se curi una malattia puoi vincere o perdere, ma se ti prendi cura della persona vinci sempre. È questo lo spirito che guida ogni nostro servizio. Affronto questo incarico con responsabilità, entusiasmo e spirito di servizio, certa di poter contare sul sostegno del direttivo e di tutti i volontari, cuore pulsante della nostra associazione. Un grazie speciale al direttivo uscente e ai soci per la fiducia accordata”.

Dal 1997 VIP – ViviamoInPositivo Italia ODV promuove la clownterapia e la cultura del sorriso come strumenti di vicinanza, ascolto e sostegno per chi vive situazioni di malattia, fragilità o disagio fisico e psichico. La Federazione, nata nel 2003, riunisce oggi oltre 72 associazioni e più di 4.400 volontari, tutti formati attraverso un percorso comune e specialistico dedicato alla clownterapia.

Dal 2004 VIP Messina è una presenza stabile sul territorio

Dal 2004 VIP Messina è una presenza stabile sul territorio. Grazie al Protocollo d’Intesa che viene rinnovato annualmente con l’Azienda Ospedaliera, i volontari – provenienti da Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e dai comuni limitrofi – svolgono il servizio di clownterapia all’Ospedale Papardo nei reparti di Medicina Interna, Ematologia, Chirurgia Plastica e Pediatria. Nel corso degli anni l’associazione ha inoltre partecipato alle missioni nazionali promosse da VIP Italia ed è stata presente nelle scuole, nelle case di riposo e in strutture socio-sanitarie come il Collereale e la Fondazione ANFFAS Messina ETS.

Con la pausa estiva si conclude un altro intenso anno di attività. Da settembre riprenderanno regolarmente i servizi e le iniziative associative, che vedranno i volontari coinvolti nel Raduno Nazionale di VIP Italia e nella Giornata del Naso Rosso (GNR), unico appuntamento annuale dedicato alla raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione e dei progetti della Federazione.

Chi desidera conoscere più da vicino il mondo di VIP Messina o intraprendere un percorso di volontariato può scrivere a direttivovipmessina@gmail.com e seguire l’associazione sui canali Instagram e Facebook. L’impegno di VIP Messina continuerà a essere guidato dal valore che da sempre ispira la nostra Federazione: “Uniti per crescere insieme”.