Viola, terzo nuovo arrivo: ecco Diouf, fresco di promozione in A2 con Vigevano

Dopo Romeo e Donadoni, e dopo le conferme di Maresca e Marini (non dovrebbero essere gli unici), la Viola ufficializza il terzo nuovo arrivo che andrà a costituire il roster del prossimo campionato di Serie B1, categoria conquistata a seguito di ripescaggio. “La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è molto lieta di annunciare l’arrivo in neroarancio di Baye Modou Diouf, classe 1999, pivot di 203 cm che nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Vigevano in Serie B Nazionale, andando ad arricchire il reparto lunghi con atletismo, energia e grande presenza sotto canestro e contribuendo a raggiungere la promozione in serie A2″ si legge nella nota del club.

“Centro di formazione italiana, Diouf porta in dote un percorso costruito tra Serie A2 e Serie B con diverse esperienze importanti, maturate in piazze prestigiose come Assigeco Piacenza, Bernareggio, Capo d’Orlando, Pielle Livorno, Caserta e, nell’ultima stagione, Vigevano. Un cammino che gli ha permesso di crescere costantemente, consolidando il proprio impatto su entrambe le metà campo. Giocatore dalle spiccate qualità fisiche, Diouf si distingue per esplosività, mobilità, intensità”.

Coach Michele Carrea descrive così il nuovo innesto: “Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo con un giocatore che per caratteristiche si sposa molto bene con il nostro progetto tecnico. È un cestista di una certa esperienza ma può sviluppare ancora più armi nel percorso che andremo a fare, Diouf è un lungo dinamico e verticale che può coprire bene il ferro ed essere molto efficiente sia sui cambi difensivi che sulla difesa aggressiva. È il lungo che cercavamo, può essere un rollante e la squadra dovrà imparare a cercare per renderlo pericoloso. Siamo molto contenti della sua firma e convinti che possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

Queste le parole di Momo Diouf: “Sono contento di questa nuova avventura, sono molto contento di avere come capo allenatore Michele Carrea, sono felice di iniziare e convinto che raggiungeremo gli obiettivi tutti insieme. Non vedo l’ora di conoscere l’ambiente e i tifosi perché i tifosi sostengono sempre ed è bello per questo. Ci vediamo presto Reggio”.

L’arrivo di Momo Diouf rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di costruzione del roster per la stagione 2026/27 della Pallacanestro Viola, una società che continua ad aggiungere al proprio roster giocatori motivati, con qualità tecniche e umane in grado di sposare i valori del club e l’entusiasmo della piazza.