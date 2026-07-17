Viola ripescata in Serie B Nazionale, Falcomatà: “un’opportunità strategica per Reggio Calabria”

La riammissione della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale rappresenta, secondo Giuseppe Falcomatà, un risultato che va oltre il piano sportivo e può trasformarsi in un’occasione di crescita per Reggio Calabria e per l’intera regione. Il consigliere regionale della Calabria ha commentato in una nota l’ufficialità del ripescaggio del club neroarancio, evidenziando il valore storico della società e le prospettive legate al ritorno in un torneo di livello nazionale. “La riammissione della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale è una notizia di straordinaria importanza per l’intera comunità reggina, che travalica il mero aspetto agonistico. Un traguardo che rappresenta il giusto riconoscimento per la storia di una società gloriosa, e che si configura come una vera e propria opportunità di sviluppo strategico per Reggio Calabria e per l’intero territorio regionale”.

Falcomatà richiama anche il ruolo che la Viola ha avuto nel corso degli anni per l’immagine della città, collegando il nuovo traguardo sportivo alla memoria di una stagione in cui il basket contribuì a rilanciare Reggio Calabria in un momento particolarmente difficile. “La partecipazione a un campionato di caratura nazionale – sottolinea Falcomatà – significa riaccendere i riflettori sul basket reggino, richiamando i fasti di un passato glorioso, in cui la Viola ha avuto il merito di riscattare l’immagine di una Reggio ferita dalle guerre di mafia, e proiettandosi in un futuro che auspichiamo ricco di successi sportivi e non solo”.

Nel suo intervento, il consigliere regionale mette inoltre in relazione il salto di categoria con il patrimonio di impianti e strutture sportive presenti in città, indicando nel PalaCalafiore e nel Centro Sportivo Pianeta Viola due punti di riferimento per la crescita del movimento cestistico. “La Viola è storicamente uno dei simboli positivi della nostra Città in Italia e nel mondo. Questo salto di categoria deve essere lo stimolo per continuare a costruire attorno alle eccellenze che in questi anni sono state la palestra in cui ravvivare il movimento sportivo reggino. Mi riferisco ai grandi impianti sportivi, al PalaCalafiore, al Centro Sportivo Pianeta Viola, due fiori all’occhiello della città che in questi anni sono stati rivitalizzati. Una squadra forte in Serie B Nazionale farà da traino per l’intero movimento cestistico calabrese, incentivando lo sport di base e allontanando i nostri ragazzi dai rischi della marginalità sociale. Alla società, alla dirigenza e a tutto lo staff vanno i miei complimenti per aver saputo costruire una struttura solida, capace di farsi trovare pronta per questa grande ennesima sfida”.