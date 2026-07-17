Viola in Serie B Nazionale, Latella: “traguardo strameritato per Reggio Calabria, dopo anni di sacrifici è la vittoria della città”

Il ripescaggio della Viola nel campionato di Serie B Nazionale riporta il club neroarancio su un palcoscenico più vicino alla sua storia e coinvolge, secondo Giovanni Latella, l’intera comunità sportiva reggina. L’ex consigliere comunale delegato allo sport della Città di Reggio Calabria ha espresso soddisfazione per l’ufficialità del ritorno della Viola nella categoria nazionale, sottolineando il valore del risultato per la squadra, per i tifosi e per la città. “Una gioia immensa ed una sincera emozione per la notizia ufficiale del ripescaggio della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale. È un traguardo strameritato, che restituisce finalmente alla nostra amata squadra, ai tifosi e a tutta Reggio Calabria il palcoscenico che spetta di diritto alla storia di questo club”.

Latella ha poi richiamato il significato simbolico della maglia neroarancio e il legame profondo tra la Viola e l’identità sportiva cittadina. “La maglia neroarancio non è semplicemente una divisa da gioco, ma rappresenta l’orgoglio, il cuore pulsante e l’identità sportiva della nostra comunità – prosegue Latella – Dopo stagioni fatte di sacrifici e di tanta passione, questo ripescaggio rappresenta a tutti gli effetti una vittoria dell’intera Reggio sportiva, che non ha mai smesso di sostenere il ‘Mito’ anche nei momenti più complessi”.

L’ex delegato allo sport ha quindi rivolto un plauso alla proprietà, alla dirigenza, allo staff tecnico e alla squadra, citando in particolare Simone Foti di MyEnergy, il presidente Carmelo Laganà e il direttore generale Fortunato Vita. “Voglio rivolgere i miei più sentiti e sinceri complimenti alla società, al presidente, a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e ai giocatori, in particolare a Simone Foti di MyEnergy, al Presidente Carmelo Laganà e al Direttore Generale Fortunato Vita. Questo risultato premia un lavoro fatto di serietà, dedizione e programmazione. La società ha dimostrato con i fatti e con l’impegno di credere fermamente nel progetto di rilancio del basket reggino, facendosi trovare pronta e preparata per accogliere questa grande opportunità”.

Per Latella, il prossimo passo sarà ricreare attorno alla squadra il sostegno del pubblico e riportare entusiasmo sugli spalti del PalaCalafiore. “Nel mio percorso politico e nel mio ruolo di delegato allo sport – conclude Latella – ho sempre vissuto da vicino quanto la Viola sia fondamentale per il tessuto sociale cittadino e per i nostri giovani. Oggi festeggiamo insieme a tutta la tifoseria, ma da domani dovremo essere tutti pronti a stringerci attorno alla squadra. Il prossimo obiettivo è quello di far tornare a tremare i gradoni del PalaCalafiore, riempiendolo di calore e tifo, per spingere i nostri ragazzi verso nuove e prestigiose vittorie in Serie B Nazionale. Bentornata Viola!”