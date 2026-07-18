Viola in Serie B Nazionale, arrivano i complimenti da Catanzaro: “merito di società, squadra e degli straordinari tifosi reggini”

La Basket Academy Catanzaro esprime le “più sincere congratulazioni alla Viola Reggio Calabria per il meritato e tanto atteso traguardo” del ripescaggio in Serie B Nazionale. Così la società calabrese si congratula con la corregionale. “La Viola porta il basket calabrese in un campionato nazionale, e questo rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento cestistico della nostra regione”, dichiara il presidente Alfonso Bianchi. Il quale così prosegue: “il prestigioso traguardo raggiunto dalla storica società neroarancio va considerato come un importante fattore di crescita per l’intero movimento cestistico calabrese. Il merito è della società, dello staff tecnico, degli atleti e soprattutto degli straordinari tifosi reggini, che con passione e appartenenza hanno accompagnato questo percorso vincente. Avere una squadra calabrese protagonista in un campionato nazionale rappresenta un’opportunità per tutto il movimento, contribuendo ad accrescere l’interesse, la visibilità e l’entusiasmo attorno alla pallacanestro nella nostra regione”.

“Sarà inoltre un piacere poter assistere a gare di alto livello in quello che, da sempre, è uno dei templi della pallacanestro italiana: il PalaCalafiore. Così conclude il presidente Bianchi: “a nome mio personale e dell’intero Network Basket Academy Catanzaro rivolgo alla Viola Reggio Calabria e ai suoi tifosi un sentito in bocca al lupo per questa nuova e prestigiosa avventura”.