Viola in B Nazionale, Surace: “grande momento per tutto il basket calabrese”

“Si chiude una stagione che consegna alla pallacanestro calabrese risultati tecnici di assoluto rilievo, una crescita diffusa dell’attività e segnali concreti di sviluppo in tutti i settori“. È il bilancio tracciato dal presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, che, a conclusione dell’annata sportiva, guarda già al futuro rilanciando il lavoro del Comitato regionale. “Siamo già al lavoro, senza la minima sosta, per programmare la prossima stagione – afferma Surace -. La volontà è quella di mantenere e rafforzare tutto ciò che di positivo è stato costruito, consolidando i risultati raggiunti e sviluppando nuove progettualità, in particolare nel settore giovanile maschile e femminile dove stiamo lavorando tantissimo con la partecipazione a Tornei interregionali e con i vari progetti Academy Italia e College Calabria ma più in generale in ogni ambito della nostra attività. L’obiettivo è continuare lungo questo percorso di crescita che sta dando risultati importanti”.

Tra i motivi di soddisfazione c’è innanzitutto il ritorno della Viola Reggio Calabria in Serie B Nazionale ma anche tanti altri risultati sportivi, dall’Academy Catanzaro in Eccellenza ai vari campionati interregionali.

“Il ripescaggio della Viola nel terzo campionato nazionale rappresenta un momento importante per tutta la pallacanestro calabrese ed è il coronamento di una stagione estremamente positiva sotto ogni punto di vista, soprattutto considerando il percorso già compiuto dalla società, che aveva sfiorato la promozione sul campo“. Tra i risultati tecnici di maggiore prestigio, il presidente del Comitato regionale evidenzia lo straordinario cammino dell’Academy Catanzaro Under 19 Eccellenza, arrivata fino alle soglie delle finali nazionali.

“È stato un percorso di altissimo livello – sottolinea Surace – che ha visto l’Academy Catanzaro competere alla pari con alcune delle migliori formazioni giovanili d’Italia, ottenendo risultati che danno grande prestigio all’intero movimento cestistico calabrese“.

Il bilancio della stagione è ricco anche per le altre società impegnate nei campionati nazionali e interregionali. In Serie B Interregionale, la Basket Academy Catanzaro ha sfiorato la finale promozione, mentre il Bim Bum Rende ha conquistato con autorevolezza la permanenza nella categoria. In Serie C, la Dierre Reggio Calabria ha raggiunto le semifinali playoff promozione, la Gioiese Basket ha ottenuto una brillante salvezza e il Castrovillari Basket ha a sua volta sfiorato la finale per il salto di categoria. La Vis Reggio ha vinto il girone Calabria-Sicilia Under 17 eccellenza qualificandosi per i concentramenti nazionali.

Importanti soddisfazioni anche dal movimento femminile. “Il Centro Basket Catanzaro ha vinto il campionato di Serie B femminile, in un girone che comprendeva Campania, Puglia e Basilicata, sfiorando poi la promozione in Serie A2 negli spareggi nazionali disputati a Lignano. Complimenti per un risultato di assoluto valore che mancava da tempo in ambito femminile. In ambito giovanile la Lumaka ha ben figurato nelle finali nazionali Under 14 di Battipaglia competendo alla pari con importanti realtà nazionali. Abbiamo in ogni parte della regione nuove squadre che stanno sviluppando questo settore. I campionati giovanili femminili ormai, anno dopo anno, continuano a crescere nei numeri“.

Accanto ai risultati agonistici, il presidente Surace pone l’accento sulla crescita complessiva del movimento regionale. “La soddisfazione più grande è vedere una pallacanestro calabrese che cresce sotto ogni profilo. Registriamo un incremento significativo del numero dei tesserati, delle società affiliate, delle squadre partecipanti ai campionati e dell’attività su tutto il territorio regionale, dal minibasket ai campionati senior. È il segnale che il lavoro svolto negli ultimi anni sta producendo risultati concreti”. Un andamento confermato anche dalla partecipazione del pubblico. “Uno degli aspetti che ci ha colpito maggiormente è stato vedere i palazzetti pieni in tante occasioni, sia durante le gare giovanili sia in quelle senior. È un’immagine che ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia quanto entusiasmo ci sia oggi intorno al movimento cestistico“.

Positivo anche il bilancio dell’attività formativa e del minibasket. Nuove squadre nascono in tutta la regione “I corsi di formazione per allenatori, preparatori fisici e istruttori minibasket hanno registrato una partecipazione molto elevata, così come tutta l’attività organizzata dagli staff regionali. Abbiamo promosso numerose manifestazioni dedicate al minibasket molto partecipate. Siamo anche particolarmente orgogliosi per aver registrato nuove affiliazioni di società distribuite su tutto il territorio regionale. Sono segnali importanti di un movimento vivo e in continua espansione“.

Tra le priorità della prossima stagione figura il rafforzamento del settore arbitrale. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli arbitri per la professionalità, la disponibilità e il grande spirito di servizio dimostrati durante tutta la stagione. L’aumento molto significativo del numero delle gare, sia a livello giovanile sia senior, rende però necessario ampliare ulteriormente il settore arbitrale. Stiamo già lavorando per incrementare il numero degli arbitri e continuare a investire nella loro formazione, perché la crescita dell’attività deve necessariamente essere accompagnata da un corrispondente rafforzamento di questo settore fondamentale sia in termini quantitativi che qualitativi“.

I numeri confermano il momento positivo attraversato dalla Calabria. “Le percentuali di crescita registrate dalla nostra regione sono state in assoluto tra le più significative a livello nazionale. È un dato che ci rende orgogliosi ma che, allo stesso tempo, ci responsabilizza ancora di più. Lavoriamo per sviluppare un’adeguata cultura sportiva di positività e collaborazione“.

Il presidente conclude con un ringraziamento a tutte le componenti del movimento. “Desidero ringraziare il Consiglio direttivo regionale, i responsabili dei diversi settori, le società, i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, gli arbitri, gli ufficiali di campo, l’ufficio comunicazione e tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono con passione e competenza alla crescita della pallacanestro calabrese.

Un grazie sentito va ai giornalisti del settore che in tutta la regione ci seguono con attenzione e competenza, divulgando le nostre iniziative. I risultati ottenuti rappresentano per noi non un punto di arrivo, ma una solida base dalla quale ripartire. Siamo già al lavoro per programmare la prossima stagione con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e continuare a far crescere il nostro movimento, offrendo sempre maggiori opportunità ai giovani e a tutte le realtà che operano sul territorio“.