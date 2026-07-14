Vinitaly Sibari in diretta radiofonica su Rai Radio 2: il programma degli eventi e gli ospiti

Calabria ancora protagonista dal 17 al 19 luglio con Rai Radio 2 con tre giorni di dirette radiofoniche, musica dal vivo e grandi ospiti: Fabio Rovazzi, il DJ set di DJ Effe (Francesca Sulis) e Valerio Lundini con i VazzaNikki saranno i protagonisti del programma di spettacoli firmato Rai Radio 2 nell’ambito di Vinitaly and the City Sibari 2026, in programma dal 17 al 19 luglio organizzato da Verona Fiere, Regione Calabria Dipartimento Agricoltura ed Arsac in collaborazione con il Comune di Cassano ed il Parco Archeologico di Sibari.

Rai Radio 2 accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento con “Radio 2 Estate da Matti”, il programma estivo che andrà in onda in diretta da Sibari, portando il racconto della manifestazione e l’atmosfera del territorio e del Parco Archeologico in tutta Italia. In collegamento da Sibari ci saranno Barty Colucci e Lavinia Mauro, mentre Francesco Arienzo condurrà dagli studi Rai di Roma. Al termine delle dirette, il palco di Vinitaly and the City lascerà spazio agli appuntamenti musicali serali.

Il programma

Venerdì 17 luglio

18:30 – 21:30 – Diretta di Radio 2 Estate da Matti con Barty Colucci e Lavinia Mauro.

Dalle ore 22:00 – Concerto di Fabio Rovazzi.

Sabato 18 luglio

9:30 – 21:30 – Diretta di Radio 2 Estate da Matti con Barty Colucci e Lavinia Mauro.

Dalle ore 22:00 – DJ set di DJ Effe (Francesca Sulis).

Domenica 19 luglio

19:30 – 21:30 – Diretta di Radio 2 Estate da Matti con Barty Colucci e Lavinia Mauro.

Dalle ore 22:00 – Esibizione di Valerio Lundini e i VazzaNikki.

Con la sua presenza a Vinitaly and the City Sibari 2026, Rai Radio 2 conferma il proprio ruolo di protagonista dei grandi eventi dal vivo, in un’iniziativa realizzata in collaborazione con Regione Calabria e Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com, rafforzando la promozione del territorio attraverso una programmazione di qualità e una copertura mediatica nazionale.