Vinitaly Sibari, Cozzupoli: “Gal Batir crea progetti per permettere ai giovani di restare in Calabria” | INTERVISTA

Intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Fortunato Cozzupoli, direttore del Gal Batir, spiega l’importante lavoro del Gal per lo sviluppo del territorio calabrese, evidenziando l’impegno nel promuovere le eccellenze locali al Vinitaly and the City di Sibari. Attraverso l’uso strategico di fondi europei e regionali, l’organizzazione finanzia progetti innovativi mirati a sostenere i giovani imprenditori e le aziende agricole nelle aree interne. L’obiettivo principale è valorizzare i prodotti di nicchia, che spaziano dall’enogastronomia all’artigianato artistico come la ceramica, per posizionarli con successo sui mercati internazionali specializzati.

Oltre alla crescita economica, il Gal punta al miglioramento della qualità della vita e al potenziamento delle infrastrutture per contrastare lo spopolamento delle zone rurali. Queste iniziative mirano a creare condizioni favorevoli affinché le nuove generazioni possano costruire un futuro professionale rimanendo nella propria terra d’origine.