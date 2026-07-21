Vinitaly di Sibari, grande successo per la 3ª edizione: le voci dei protagonisti e l’appuntamento a Reggio Calabria | INTERVISTE

L’evento Vinitaly and the City Sibari si è concluso con un bilancio estremamente positivo, celebrando tre giorni dedicati alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole calabresi. I protagonisti del settore hanno espresso grande soddisfazione per l’elevata affluenza di pubblico e per il crescente interesse verso la qualità dei prodotti locali. La manifestazione ha evidenziato una regione orgogliosa e consapevole, capace di coinvolgere numerosi giovani e donne nel rilancio del comparto agroalimentare.

Forti di questo successo, gli organizzatori e le cantine guardano già con entusiasmo alla prossima tappa di Reggio Calabria, 8-9 agosto sul Lungomare Falcomatà. Questa nuova sfida in riva allo Stretto rappresenta un’importante occasione per continuare a promuovere il territorio e le piccole aziende vitivinicole. L’obiettivo rimane quello di far conoscere la consapevolezza enologica della Calabria a una platea sempre più vasta e preparata. Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha raccolto le voci dei protagonisti.