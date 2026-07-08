Vinitaly and the City a Reggio Calabria e Sibari: il 9 luglio la presentazione alla Camera

Domani, giovedì 9 luglio, alle ore 16, presso la Sala Mappamondo della Camera dei Deputati, a Roma, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delle due edizioni calabresi (Sibari e Reggio Calabria) di Vinitaly and the City. Ad introdurre i lavori sarà il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Interverranno il Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il Ministro del turismo Gianmarco Mazzi, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’Assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, il Presidente Veronafiere, Federico Bricolo, il Deputato Francesco Battistoni, Il Presidente di Ice, Matteo Zoppas, il Sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il Direttore del Parco Archeologico di Sibari, Filippo Demma.