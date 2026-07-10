Vinitaly a Reggio Calabria, il ministro Mazzi: “a Verona, la Calabria ha attirato tanti visitatori, è gioiello del turismo”

Nel corso della presentazione del Vinitaly and The City che si terrà a Sibari e Reggio Calabria, nei mesi di luglio e agosto, presentazione avvenuta ieri alla Camera dei Deputati, il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, ha sottolineato lo stretto legame fra vino e turismo. “Il dato in crescita della Calabria nel turismo – ha dichiarato Mazzi – non solo è importante ma ci conforta profondamente, dal momento che siamo convinti che la principale vocazione del nostro sud sia proprio il turismo e la Calabria, in questo senso, è un gioiello. Questa manifestazione è importantissima: nasce a Verona e per la terza edizione arriva in Calabria toccando Sibari e Reggio.

Ho visto a Verona, nell’ultima edizione di Vinitaly, con quale passione la Calabria ha partecipato ed ha attirato visitatori. Auguro il meglio a questi eventi perchè, cooperando, si crea una preziosa sinergia che porta al raggiungimento del nostro obiettivo che è quello di promuovere il turismo dell’intero Paese“.