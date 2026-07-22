Villa San Giuseppe, il programma dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe | INFO

La comunità di Villa San Giuseppe si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell’anno con i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe, Patrono Universale della Chiesa. Un evento che, anno dopo anno, rinnova una tradizione profondamente radicata nel territorio e rappresenta un’importante occasione di fede, incontro e condivisione per l’intera comunità.

L’edizione di quest’anno si inserisce in un percorso comunitario incentrato sulla riscoperta della fede e sul valore delle relazioni fraterne. A rendere ancora più significativa la manifestazione è la presenza di una commissione organizzatrice composta interamente da donne che, insieme al parroco, ha curato ogni dettaglio della festa con l’obiettivo di valorizzare il ruolo femminile nella vita della comunità ecclesiale e sociale.

Il programma della novena alternerà intensi momenti di preghiera e riflessione spirituale a iniziative culturali e ricreative pensate per coinvolgere fedeli, famiglie e visitatori di ogni età. Numerosi sacerdoti accompagneranno la comunità lungo il cammino di preparazione, offrendo occasioni di meditazione e approfondimento sulla figura di San Giuseppe, esempio di fede, umiltà, operosità e custode della famiglia.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 1° agosto alle ore 19:30 con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone. Domenica 2 agosto, alle ore 18.30, si svolgerà la tradizionale processione verso Pettogallico, appuntamento particolarmente sentito dai fedeli, mentre martedì 4 agosto, sempre alle ore 18.30, il simulacro del Santo attraverserà le vie di Villa San Giuseppe in una suggestiva processione che coinvolgerà l’intero borgo.

Accanto al programma religioso, non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla socialità e all’intrattenimento. Domenica 2 agosto alcune scuole di danza della città animeranno una coinvolgente serata danzante, mentre martedì 4 agosto il gran finale sarà affidato al concerto dei “Gioia Popolare”, che chiuderà i festeggiamenti con musica e allegria.

Tra gli appuntamenti più attesi del programma, lunedì 3 agosto i parrocchiani porteranno in scena una brillante commedia teatrale, frutto dell’impegno e della collaborazione di giovani e adulti della comunità. Un momento di condivisione e divertimento che valorizza il talento e lo spirito di partecipazione che caratterizzano la vita del borgo.

L’intero cartellone è stato pensato per offrire momenti di aggregazione, sport, cultura e svago, rafforzando quel senso di appartenenza che da sempre caratterizza la comunità di Villa San Giuseppe. Una festa che va oltre il suo valore religioso e diventa occasione per ritrovarsi, rinsaldare i legami tra le generazioni e custodire una tradizione che continua a essere parte integrante dell’identità del territorio.