Villa San Giovanni: sequestrati oltre 2 kg di cocaina ed effettuati tre arresti

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo e due donne ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Gli stessi, sottoposti a controllo durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio svolto dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, sono stati trovati in possesso di oltre 2 kg di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina.

Dopo le formalità di rito, i tre, da ritenere non colpevoli sino all’esito del procedimento penale instaurato a loro carico, sono stati associati presso le case circondariali di Reggio Calabria a disposizione della competente A.G. che, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per due di loro la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per l’altro quella degli arresti domiciliari.