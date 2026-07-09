Villa San Giovanni, Maria Idone rassegna le dimissioni dai Probiviri Provinciali di Fdi e lascia il circolo cittadino

Maria Idone, componente dei Probiviri Provinciali di Fratelli d’Italia, tesserata da oltre otto anni, già candidata al Consiglio Comunale e prima eletta del partito pur non entrando in Consiglio, nonché Presidente del Comitato del Commercio Villese, comunica la propria decisione di rassegnare le dimissioni dagli organi provinciali del partito e di concludere la propria esperienza nel circolo cittadino di Villa San Giovanni.

“Una scelta maturata con responsabilità e rispetto verso la città”

“La mia decisione nasce da una riflessione profonda – dichiara Idone – e dal ruolo che oggi ricopro come Presidente del Comitato del Commercio Villese, che rappresenta oltre 85 attività del territorio. In questa funzione, ritengo indispensabile mantenere un dialogo istituzionale con l’amministrazione comunale, qualunque essa sia, nell’interesse esclusivo dei commercianti e della città”. “Negli ultimi mesi, il Comitato ha collaborato con l’amministrazione Caminiti per iniziative che hanno valorizzato il tessuto economico locale, ricevendo apprezzamento dai commercianti e osservazioni da parte di alcuni iscritti del circolo, che hanno espresso la loro preoccupazione per una linea politica improntata a una critica costante, anche in presenza di interventi amministrativi ritenuti positivi per la città, come la stabilizzazione degli assistenti sociali e il rafforzamento dell’intero servizio sociale comunale. Ritengo invece che il mio ruolo imponga collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità, soprattutto su temi strategici come il progetto del porto a sud, la riorganizzazione del traffico gommato e altre questioni fondamentali per lo sviluppo di Villa San Giovanni. Un metodo di lavoro che, in passato, aveva caratterizzato anche l’azione politica del circolo, favorendo dialogo, confronto e partecipazione su temi rilevanti per la città“, evidenzia Idone.

“Ricordo con gratitudine il periodo di crescita del circolo”

“Desidero ricordare con gratitudine — prosegue Idone — la fase in cui il circolo di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni ha vissuto una crescita significativa. Grazie alla dichiarazione in Consiglio Comunale del consigliere Fabio Facciolo, il partito è passato da una situazione di assenza di rappresentanza a una presenza ufficiale in aula, segnando un momento importante per la comunità politica locale. Sempre sotto la guida del tandem Facciolo–De Blasio, sono poi entrati in Consiglio Comunale Donato e Aragona, che hanno scelto di dichiararsi FdI, permettendo al partito di contare su due consiglieri comunali e di avviare una fase di consolidamento organizzativo. In quel periodo si è formato un gruppo coeso e motivato, composto da 18 figure che avevano manifestato la propria disponibilità a sostenere una lista competitiva, insieme alla disponibilità di De Blasio a candidarsi alla carica di sindaco, con un progetto politico basato su temi concreti e proposte per il territorio”.

“Il circolo non è più quello di una volta”

“È doveroso riconoscere — aggiunge Idone — che negli anni successivi il circolo ha attraversato una fase profondamente diversa. La realtà che avevamo costruito, fondata su dialogo, confronto, partecipazione, coinvolgimento dei tesserati e capacità aggregativa, non esiste più nella forma che conoscevamo. Il circolo ha progressivamente perso partecipazione attiva, dialogo interno, spirito costruttivo, capacità di coinvolgere le energie migliori del territorio, presenza politica qualificata, clima di collaborazione e apertura. Molti dei protagonisti di quella stagione di crescita hanno intrapreso percorsi differenti, e il numero dei tesserati si è ridotto in modo significativo, segnando un cambiamento evidente rispetto al passato”.

“Oggi il mio impegno deve essere rivolto al territorio”

“Ogni realtà politica evolve nel tempo e può scegliere percorsi diversi. Rispetto tali scelte, ma ritengo che oggi il mio impegno debba essere rivolto principalmente al territorio e ai commercianti che rappresento. Per questo motivo, preferisco proseguire il mio percorso in modo indipendente, mantenendo sempre un atteggiamento costruttivo e collaborativo”, puntualizza.

Dimissioni dai Probiviri e uscita dal circolo cittadino

“Con serenità e senso di responsabilità — afferma Idone — rassegno le mie dimissioni da componente dei Probiviri Provinciali di Fratelli d’Italia e concludo la mia esperienza nel circolo cittadino di Villa San Giovanni. È una scelta ponderata, che nasce dal desiderio di continuare a servire la comunità nel modo più efficace possibile”.

“Continuerò a lavorare per Villa San Giovanni, con spirito di servizio”

“Il mio impegno rimane immutato: lavorare per Villa San Giovanni, dialogare con le istituzioni, promuovere il commercio e sostenere le attività locali. La politica, per me, è servizio”, aggiunge Idone.

Rapporti con il coordinamento provinciale e con l’eurodeputato

Idone conferma di mantenere rapporti di stima e collaborazione con il coordinatore provinciale Bruno Squillaci, e l’eurodeputato Denis Nesci. “Con loro il dialogo è sempre stato positivo e rispettoso. Rimango disponibile a collaborare per iniziative utili al territorio, nel pieno rispetto dei ruoli e delle sensibilità politiche“, conclude Idone.