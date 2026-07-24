Villa San Giovanni, dopo 4 anni due palazzi comunali ancora inaccessibili. Forza Italia: “un diritto che continua ad essere negato”

“A distanza di oltre quattro anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, infatti, due sedi fondamentali del Comune continuano a presentare gravi criticità sotto il profilo dell’accessibilità: a Palazzo San Giovanni l’ascensore annunciato nel dicembre 2022 non è mai stato realizzato, mentre nel Palazzo Comunale di via Marconi l’ascensore risulta ancora fuori servizio, rendendo difficoltoso o addirittura impossibile l’accesso agli uffici posti ai piani superiori. Non stiamo parlando di un’opera pubblica secondaria o di una promessa elettorale mancata”.

“Stiamo parlando del diritto di ogni cittadino di poter accedere liberamente alla propria Casa comunale, senza dover chiedere assistenza o rinunciare ad usufruire di un servizio pubblico. L’eliminazione delle barriere architettoniche non rappresenta una scelta discrezionale né un intervento accessorio, costituisce un preciso obbligo previsto dalla normativa vigente e un principio fondamentale di civiltà, inclusione e buon andamento della pubblica amministrazione”, si legge nell’intervento dei consiglieri.

Ascensore fuori servizio nella sede della Polizia Locale

Particolare preoccupazione viene espressa per il Palazzo Comunale di via Marconi, dove ai piani superiori sono stati trasferiti gli uffici della Polizia Locale. Secondo Forza Italia, il mancato funzionamento dell’ascensore impedirebbe alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini con difficoltà motorie di accedere autonomamente a un servizio pubblico utilizzato ogni giorno. “Particolarmente grave appare la situazione del Palazzo Comunale di via Marconi, dove proprio ai piani superiori sono stati trasferiti gli uffici della Polizia Locale. È paradossale che un servizio destinato quotidianamente ai cittadini sia ospitato in un edificio il cui ascensore continua a non funzionare, impedendo a molte persone con disabilità, agli anziani e a chiunque abbia difficoltà motorie di accedervi autonomamente”.

“Questa vicenda rappresenta l’emblema di un modo di amministrare fatto di annunci e promesse che, a distanza di anni, non trovano concreta attuazione. Su un tema così delicato non possono esistere giustificazioni: l’accessibilità è un diritto fondamentale e non può essere continuamente rinviata”.

Le richieste rivolte all’Amministrazione comunale

Attraverso l’interrogazione, i consiglieri comunali chiedono di conoscere le ragioni per cui l’ascensore previsto a Palazzo San Giovanni non sia stato ancora realizzato e quali siano le cause del prolungato mancato funzionamento dell’impianto nella sede comunale di via Marconi. Forza Italia domanda inoltre quali interventi siano stati effettivamente eseguiti, quali misure siano state adottate per garantire comunque l’accesso ai servizi comunali alle persone con disabilità e quali siano i tempi certi per il completamento delle opere e il pieno ripristino dell’accessibilità.

“Attraverso l’interrogazione i Consiglieri comunali chiedono all’Amministrazione di chiarire:

per quali ragioni l’ascensore previsto a Palazzo San Giovanni non sia stato ancora realizzato;

quali siano le cause del prolungato mancato funzionamento dell’ascensore del Palazzo Comunale di via Marconi;

quali interventi siano stati effettivamente eseguiti;

quali misure siano state adottate per garantire comunque l’accesso ai servizi comunali da parte delle persone con disabilità;

quali siano i tempi certi per il completamento delle opere e il pieno ripristino dell’accessibilità degli edifici comunali.

L’interrogazione nasce dall’esercizio del dovere di controllo che compete ai Consiglieri comunali, affinché l’Amministrazione renda conto dello stato degli interventi e assuma impegni precisi davanti alla città”.

Forza Italia coinvolgerà il Garante regionale

I consiglieri sottolineano inoltre la presenza, all’interno del Comune, della figura del Garante delle persone con disabilità. Secondo il gruppo di Forza Italia, in oltre quattro anni non risulterebbero iniziative pubbliche, segnalazioni o prese di posizione sulla vicenda relativa all’accessibilità degli edifici comunali. Per questa ragione, il gruppo consiliare annuncia che investirà della questione il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, chiedendo una verifica della situazione e un intervento a tutela dei diritti dei cittadini.

Forza Italia chiede all’Amministrazione comunale risposte chiare, tempi definiti e interventi concreti per eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno accesso agli uffici pubblici. “Dopo quattro anni”, dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia, “non è più il tempo degli annunci, ma quello delle responsabilità. L’accessibilità degli edifici pubblici non è una concessione dell’Amministrazione, ma un diritto che il Comune ha il dovere di garantire. I cittadini meritano risposte, tempi certi e soprattutto fatti”.

Secondo gli esponenti azzurri, la questione degli ascensori sarebbe diventata il simbolo dell’incapacità dell’Amministrazione di trasformare gli impegni assunti in risultati concreti. “Per Forza Italia la vicenda degli ascensori è ormai il simbolo di un’Amministrazione incapace di trasformare gli impegni assunti in risultati concreti. Non stiamo parlando soltanto di opere incompiute, ma della dignità delle persone e del diritto di ciascun cittadino di accedere liberamente agli uffici pubblici, senza ostacoli e senza discriminazioni. Villa San Giovanni merita istituzioni realmente accessibili, non solo nelle parole ma nei fatti”.