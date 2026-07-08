Villa San Giovanni, Criaco: “auguro a Caminiti di essere eletta alla Città Metropolitana. Perchè centrodestra non ha espresso candidato?”

“Nella vita non si vive di slogan o di promesse, ma di competenza, impegno e capacità di costruire risultati concreti. Oggi più che mai è necessario guardare avanti e lavorare con senso di responsabilità nell’interesse del Paese e, soprattutto, della nostra comunità. Villa San Giovanni merita di essere rappresentata ai più alti livelli istituzionali. Per questo rivolgiamo i più sinceri auguri a Giusy Caminiti per la candidatura in seno alla Città Metropolitana, con l’auspicio di essere eletta e che possa svolgere questo importante incarico con dedizione, equilibrio e nell’esclusivo interesse del territorio“. È quanto dichiarato in una nota stampa da Pietro Criaco, presidente del Movimento Progetto Villa.

“Al di là dell’appartenenza politica, questa candidatura ed eventuale elezione rappresenta anche uno spunto di riflessione. Le istituzioni costituiscono un’opportunità di crescita per le comunità e richiedono visione, programmazione e la capacità di cogliere le occasioni quando si presentano. È fondamentale che tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, contribuiscano a rafforzare la presenza di Villa San Giovanni nei luoghi in cui vengono assunte decisioni strategiche.

Resta, tuttavia, il rammarico nel constatare che il centrodestra, in una fase di significativa crescita politica e con un consenso sempre più ampio, in particolare per Forza Italia, non sia riuscito a esprimere un proprio candidato e possibile rappresentante di Villa San Giovanni all’interno del Consiglio Metropolitano, cosa che avrebbe permesso un’importante rappresentatività in seno alla maggioranza dello stesso consesso.

Si tratta di un risultato che invita a una riflessione sulla necessità di una strategia maggiormente condivisa e di una più efficace capacità di fare squadra. Nello stesso tempo, amministratori di comuni vicini, pur rappresentando realtà demograficamente più piccole o caratterizzate da un consenso elettorale inferiore rispetto a quello registrato a Villa San Giovanni, sono riusciti a candidarsi e con molta probabilità, se non certezza matematica, conquistare importanti spazi istituzionali, assicurando ai propri territori una presenza significativa nei luoghi decisionali.

L’auspicio è che questa esperienza possa essere letta come un’occasione di crescita politica e di confronto costruttivo. Le sfide del prossimo anno richiederanno preparazione, unità d’intenti e un progetto politico credibile, fondato su una visione di lungo periodo e orientato esclusivamente all’interesse della città. Villa San Giovanni ha tutte le potenzialità per essere protagonista nelle sedi istituzionali in cui si decide il futuro del territorio. Per raggiungere questo obiettivo serviranno responsabilità, coesione e la capacità di mettere il bene della comunità al di sopra di ogni altra considerazione“, conclude Criaco.