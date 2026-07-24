Villa San Giovanni celebra il biscotto nautico: il 2 agosto la fiera sul lungomare Cenide

Una giornata dedicata ai sapori della tradizione, all’artigianato e alla valorizzazione del territorio. Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 10:00, il lungomare Cenide di Villa San Giovanni ospiterà la Fiera del Biscotto Nautico, promossa dal Comitato del Commercio Villese nell’ambito del cartellone estivo “L’Estate in Villa 2026”. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con la suggestiva Traversata dello Stretto e punta a coinvolgere cittadini e visitatori attraverso un programma pensato per tutte le età. Sul lungomare saranno allestiti 25 gazebi dedicati al food e alle produzioni artigianali locali.

Numerosi commercianti hanno aderito all’iniziativa, proponendo un’ampia scelta di specialità dolci e salate. Tra le preparazioni annunciate figurano la pizza fritta, gli arancini, il panino con pesce spada, lo stocco, gli hamburger, i panini con salsiccia e i coppi di pesce. Uno spazio importante sarà riservato anche agli artigiani locali, che esporranno creazioni uniche realizzate a mano. A completare la giornata saranno la musica e le giostre dedicate ai bambini, con l’obiettivo di creare un’atmosfera di festa capace di coinvolgere famiglie, giovani e visitatori.

Il principale protagonista dell’evento sarà il tradizionale biscotto nautico, riprodotto per l’occasione dallo storico Panificio Santoro e destinato a essere donato ai numerosi visitatori presenti sul lungomare Cenide. La caratteristica del biscotto risiede nella sua particolare lavorazione, basata su una doppia o tripla cottura. Il procedimento consente di eliminare completamente l’umidità, rendendo il prodotto estremamente duro ma, allo stesso tempo, capace di conservarsi per mesi e in alcuni casi persino per anni. Una preparazione che richiama la tradizione marinara e che diventerà il simbolo di una manifestazione nata per raccontare la storia e l’identità del territorio attraverso il gusto.

Maria Idone: “Villa San Giovanni è una città viva e dinamica”

La presidente del Comitato del Commercio Villese, Maria Idone, sottolinea la crescita dell’associazione e la partecipazione degli imprenditori locali al progetto. “Il Comitato del Commercio Villese – afferma la presidente Maria Idone – è una realtà in continua crescita. Sono tanti gli imprenditori che credono in un progetto concreto di sviluppo territoriale, e numerosi sono ancora i progetti da realizzare. Questa iniziativa rappresenta la dimostrazione della volontà di far vedere che Villa San Giovanni è una città viva, dinamica e pronta a guardare al futuro e al cambiamento .”

Attraverso la Fiera del Biscotto Nautico, il Comitato intende dunque confermarsi come realtà impegnata nella promozione dell’identità villese e nella valorizzazione delle attività commerciali, gastronomiche e artigianali del territorio, superando stereotipi e offrendo una nuova occasione di aggregazione. La Fiera del Biscotto Nautico si svolgerà il 2 agosto 2026, a partire dalle ore 10:00, sul lungomare Cenide di Villa San Giovanni. Cittadini e visitatori sono invitati a partecipare a una giornata tra tradizione, storia, gastronomia, artigianato, musica e intrattenimento.