Vigor Lamezia, il nuovo allenatore è un amato ex Reggina: ufficiale Jorge Vargas

La società Vigor Lamezia è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Jorge Vargas.

Cileno di Santiago, classe 1976, Vargas porta con sé un bagaglio di straordinaria esperienza internazionale e una profonda conoscenza del calcio italiano, maturata in oltre 200 presenze da calciatore in Serie A (con Reggina, Empoli e Livorno) e come colonna della Nazionale cilena.

Da allenatore ha già dimostrato grande carisma e solidità tattica, ultima Pro Patria tra i professionisti, oltre ad aver ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico di Roberto Donadoni all’estero. A mister Vargas va il nostro più caloroso benvenuto, con l’augurio di un percorso ricco di successi e soddisfazioni alla guida dei nostri colori.