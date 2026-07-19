Vigor Lamezia, definito lo staff tecnico di mister Vargas: nomi e ruoli

La Vigor Lamezia è lieta di comunicare ufficialmente i professionisti che affiancheranno mister Vargas nella guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2026/2027. Un mix perfetto di continuità, altissima competenza e profondo senso di appartenenza. Di seguito l’organigramma completo dello staff della Vigor Lamezia per la stagione sportiva 2026-2027:

Francesco La Malfa – Allenatore in Seconda & Match Analyst

Una conferma preziosa per la panchina lametina. Già lo scorso anno in biancoverde, La Malfa continuerà a mettere la sua visione tattica e le sue competenze di match analysis al servizio del mister e della squadra.

Saverio Rigitano – Preparatore Atletico

Riconferma fondamentale anche per la gestione della forma fisica. Laurea Magistrale in Scienze Motorie, Chinesiologo e in possesso del prestigioso patentino da Preparatore Atletico Professionista conseguito a Coverciano, Rigitano garantirà ancora una volta i massimi standard metodologici.

Fortunato Riso – Recupero Infortuni

Un innesto di assoluto spessore per lo staff medico-tecnico. Laureato in Scienze Motorie, vanta una solida esperienza nel calcio dilettantistico

Tony Piazza – Allenatore dei Portieri

Un pilastro fondamentale per la difesa biancoverde, un professionista carismatico incaricato di blindare la nostra porta. Sarà lui, ancora, a guidare, motivare e spingere al massimo i nostri estremi difensori con la grinta e la determinazione necessarie per affrontare una stagione da protagonisti.

Dott. Marco Sgotto – Fisioterapista

Un graditissimo ritorno a casa. Dopo aver compiuto l’intera trafila nel settore giovanile della Vigor Lamezia, torna in biancoverde forte di un curriculum d’eccellenza: Master in Traumatologia e Ortopedia Sportiva conseguito a Roma (con tirocinio presso la rinomata clinica “Villa Stuart”) e una pluriennale esperienza nel calcio.

Dott. Emanuele Franzè – Fisioterapista

Un profilo polivalente di altissimo livello, forte di una doppia competenza grazie alla laurea in Fisioterapia e a quella in Scienze Motorie. Franzè vanta un bagaglio di grandissima esperienza nel mondo dello sport, sia professionistico che dilettantistico, avendo lavorato nelle ultime stagioni alla Vibonese e, in precedenza, con la Pink Bari (Serie A Femminile) e con la Tonno Callipo Volley in Serie A2

“A tutto lo staff va il più caloroso benvenuto (e bentornato) nella grande famiglia della Vigor Lamezia, con l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni e successi“, si legge nella nota della società.