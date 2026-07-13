Vibo Valentia, 200 tra atleti e tecnici per il 9º Centro Estivo Karate Calabria FIJLKAM

Si è svolto dal 7 al 12 luglio a Vibo Valentia, presso la location dell’hotel 501 il 9º Centro Estivo Karate Calabria FIJLKAM. Seminario Tecnico di Karate federale, è stato organizzato dal Comitato Regionale FIJLKAM Calabria – Settore Karate, nelle persone di: Viola Zangara, Presidente Regionale settore Karate e Luciano Dichiera, Commissario Tecnico Regionale, ideatori e organizzatori del Centro Estivo e punti di riferimento del Karate calabrese. Il Centro Estivo, giunto al nono anno, ha visto la presenza di circa 200 atleti e tecnici, provenienti da tutta Italia. Docenti ed Atleti d’eccezione hanno coordinato la settimana degli allenamenti:

M. Francesco Maffolini: già Allenatore della Nazionale Italiana e della Nazionale del Lussemburgo

M. Antonio Califano: già Allenatore della Nazionale Italiana;

Emanuele Califano: Campione del Mondo, d’Europa e d’Italia

Giuseppe Notarianni: Arbitro Mondiale WKF, Componente della commissione mondiale degli Arbitri WKF e Presidente della Commissione Italiana;

Ancora un successo quindi per tutto il movimento calabrese, che già pensa alla prossima edizione del Centro estivo, che festeggerà 10 anni dalla prima edizione.