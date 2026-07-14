Viadibanda Babylon-Asylon Fest: Le Castella protagonista di 2 giornate di musica e spettacolo | FOTO

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto esprime grande soddisfazione per il successo di Viadibanda Babylon – Asylon Fest, che per due giornate ha animato il borgo di Le Castella con musica, spettacoli itineranti e una partecipazione straordinaria di cittadini e visitatori. Le parate sul lungomare, le esibizioni sul pontile e i concerti serali hanno trasformato il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del territorio e offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e di alto livello artistico.

L’Amministrazione comunale ringrazia le quattro formazioni protagoniste della manifestazione: Ottopiù Street Band, Miwa Cartoon Band, Sassinfunky e Boomerang Orkestra, che con energia, talento e capacità di coinvolgimento hanno saputo conquistare il pubblico e rendere speciale ogni momento dell’evento.

Un sentito ringraziamento è rivolto al direttore artistico Gianluca Terenzi, per la qualità della proposta, la cura dell’organizzazione e l’impegno profuso nella realizzazione di una manifestazione capace di coniugare musica, arte di strada e promozione territoriale.

Il Comune ringrazia inoltre tutti gli organizzatori, gli operatori, i collaboratori e quanti hanno lavorato dietro le quinte, contribuendo alla buona riuscita delle due serate. Un grazie particolare va al numeroso pubblico, che ha partecipato con entusiasmo, rispetto e grande calore.

“Abbiamo vissuto due giornate di grande bellezza e partecipazione – dichiara il Vicesindaco Andrea Liò –. Le Castella ha mostrato ancora una volta la propria straordinaria capacità di accogliere eventi di qualità e di trasformarsi in un luogo di incontro, cultura e spettacolo. Ringrazio il direttore artistico Gianluca Terenzi, tutte le band, gli organizzatori e coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. La risposta del pubblico ci conferma che investire nella cultura e negli eventi significa valorizzare il territorio, sostenere il turismo e creare occasioni di condivisione per l’intera comunità“.