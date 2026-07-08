Vertice Nato, Meloni incontra Zelensky: “fermo impegno dell’Italia in favore dell’Ucraina”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice Nato ad Ankara. A comunicarlo è Palazzo Chigi, che ha riferito i contenuti del colloquio tra i due leader. L’incontro ha rappresentato un nuovo momento di confronto tra Italia e Ucraina, con al centro il sostegno politico e materiale di Roma a Kiev. Nel corso del colloquio, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, “è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”.

Italia al fianco dell’Ucraina per una pace giusta e duratura

Il governo italiano ha dunque riaffermato il proprio sostegno all’Ucraina, confermando la linea già espressa nei confronti di Kiev. Al centro del colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Volodymyr Zelensky resta l’obiettivo di un percorso diplomatico capace di portare a una pace giusta e duratura. La posizione dell’Italia, come indicato nella nota di Palazzo Chigi, si inserisce nel quadro degli impegni assunti a favore della popolazione ucraina e della stabilità del Paese.

Durante l’incontro, la presidente del Consiglio ha anche confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina. Palazzo Chigi ha sottolineato in particolare l’attenzione agli interventi destinati al rafforzamento della capacità di resistenza del Paese.

La premier ha infatti “confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”.