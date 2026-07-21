Vasto incendio nel cosentino, le fiamme raggiungono il Santuario di Santa Maria di Costantinopoli

Un vasto incendio appiccato ieri nel Comune di Papasidero, nel Cosentino, e ancora attivo oggi ha interessato circa 10 ettari di superficie, distruggendo macchia mediterranea e alberi di alto fusto. Non si registrano feriti. Al momento le fiamme non minacciano il centro abitato, ma nella sera di ieri hanno interessato da vicino le strutture del Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, situato in una zona isolata. Eventuali danni saranno riscontrati a seguito delle verifiche. Da ieri, sul fronte degli incendi, hanno operato alcune squadre di Calabria Verde che hanno affiancato i volontari del Comune montano. L’amministrazione comunale è in contatto con il direttore delle operazioni di spegnimento e si attendono interventi con mezzi aerei. Il sindaco di Papasidero, Fiorenzo Conte, ha ordinato l’interdizione dell’area del Fiume Lao, dove sono presenti centri per gli sport outdoor.