Vasto incendio a Melito Porto Salvo, chiusa temporaneamente la Statale 106

Momenti di forte apprensione a Melito Porto Salvo, dove un vasto incendio è divampato in prossimità del centro cittadino, creando disagi alla circolazione e richiedendo l’intervento immediato delle squadre di soccorso. Le fiamme, sviluppatesi in un’area vicina alla zona urbana, hanno reso necessario l’avvio delle procedure di sicurezza per tutelare residenti, automobilisti e operatori impegnati sul posto. A causa dell’emergenza, la Statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, sia verso nord che verso sud. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di spegnimento e per evitare rischi agli automobilisti in transito lungo una delle principali arterie viarie della fascia ionica reggina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella regolazione del traffico nelle aree interessate dalla chiusura. La situazione ha provocato rallentamenti e deviazioni, con le autorità impegnate a garantire la sicurezza e a limitare i disagi per gli utenti della strada.

Vigili del Fuoco e Protezione Civile impegnati contro il rogo

Le operazioni di spegnimento sono affidate ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, che stanno lavorando per contenere il fronte del fuoco e impedire che le fiamme possano avvicinarsi ulteriormente alle zone abitate. L’intervento risulta particolarmente delicato vista la vicinanza dell’incendio al centro di Melito Porto Salvo e alla rete stradale principale. Al momento resta alta l’attenzione nell’area interessata dal rogo. Le autorità continuano a monitorare l’evoluzione dell’incendio, mentre la riapertura della Statale 106 sarà valutata solo quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Le immagini del reporter Graziano Tomarchio

Le immagini dell’emergenza sono state girate dal reporter Graziano Tomarchio, che ha documentato la situazione a Melito Porto Salvo durante le fasi più critiche dell’intervento. I filmati mostrano l’intensità del rogo e il lavoro delle squadre impegnate per fronteggiare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.