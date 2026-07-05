Varapodio, la città di Maria: grande festa nel paese reggino per il restauro della statua della Madonna | VIDEO

Grande festa a Varapodio, Comune di 2 mila anime dell’entroterra reggino, per il ritorno della Madonna del Carmine. E’ stata infatti restaurata, dopo diversi mesi, la statua della Madonna, che ora tornerà a rappresentare la devozione e la tradizione del paese, non per nulla denominato “la città di Maria”. Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, è andato a raccontare l’emozione e la gioia dei fedeli, intercettando anche le parole del Parroco e del Sindaco.

Di seguito il servizio completo.