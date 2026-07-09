Varapodio celebra la Madonna del Carmelo: novena al via tra falò, devozione e Sagra del Pesce Spada | INTERVISTE

Ha preso ufficialmente il via a Varapodio, cittadina in provincia di Reggio Calabria, la novena in onore della Madonna del Carmelo, uno degli appuntamenti religiosi e comunitari più sentiti del territorio. L’inizio delle celebrazioni è stato segnato da un momento di forte valore simbolico: l’accensione del falò in piazza, antico rito che un tempo richiamava i fedeli dalle campagne e che ancora oggi conserva un significato profondo per la comunità. Alla serata inaugurale hanno preso parte il Parroco, l’Amministrazione comunale, il Comitato festa e una numerosa folla di devoti, riuniti per condividere un momento di fede, tradizione e partecipazione popolare.

Il falò della Madonna del Carmelo, un rito antico che unisce la comunità

L’accensione del falò ha aperto ufficialmente il cammino della novena, rinnovando una tradizione radicata nella memoria collettiva di Varapodio. Il fuoco, acceso in piazza, ha richiamato il valore degli antichi riti popolari legati alla devozione mariana e alla vita delle comunità rurali. Un tempo, infatti, il falò rappresentava un segnale capace di richiamare i fedeli dalle campagne, invitandoli a partecipare ai momenti religiosi in onore della Madonna del Carmelo. Oggi quel gesto continua a essere un simbolo di appartenenza, capace di mettere insieme generazioni diverse attorno alla stessa devozione.

La prima Sagra del Pesce Spada

La serata inaugurale ha registrato un eccezionale successo di pubblico anche grazie alla prima edizione della Sagra del Pesce Spada. Protagonista gastronomico dell’iniziativa è stato il classico panino con pesce spada, che ha richiamato numerosi partecipanti e contribuito a rendere ancora più partecipata la festa. La sagra ha affiancato il momento religioso con un appuntamento conviviale capace di valorizzare sapori, socialità e tradizione. Il risultato è stato una piazza gremita, in cui la devozione alla Madonna del Carmelo si è intrecciata con il piacere dello stare insieme e con la promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio.

La serata è raccontata nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: