Vara Messina, in mostra gli apparati del Sole e della Luna dell’antico Carro Votivo

In occasione del Centenario della ripresa della secolare processione della Vara di Messina, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, d’intesa con il sindaco Federico Basile, saranno eccezionalmente esposti al pubblico gli apparati del Sole e della Luna, elementi simbolici che fanno parte della complessa rappresentazione teologica e cosmografica dell’Assunzione in cielo della Vergine. L’esposizione, allestita nell’atrio di Palazzo Zanza, sarà visitabile da oggi, venerdì 24, a venerdì 31 luglio, e offrirà ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino dettagli della Vara che, per la loro posizione e altezza, risultano normalmente difficilmente percepibili durante la processione, quando il Carro Votivo, alto 13,50 metri, si offre alla vista dei fedeli e dei visitatori in tutta la sua maestosità.

L’iniziativa si integra con l’allestimento ospitato nella Cripta del Duomo, dove è possibile ammirare la parte sommitale del Carro Votivo con le statue di Gesù e dell’Assunta. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza di uno dei simboli più rappresentativi della tradizione messinese e apprezzarne i particolari artistici e iconografici.