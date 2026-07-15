Vara e Giganti 2026, il Sindaco di Messina al Ministero della Cultura: “sostegno al Centenario della Rinascita”

Il sindaco di Messina Federico Basile ha trasmesso al Ministro della Cultura Alessandro Giuli la richiesta di patrocinio del Ministero della Cultura e di autorizzazione all’utilizzo del logo ministeriale per le celebrazioni della Secolare Processione della Vara e della Passeggiata dei Giganti, in programma a Messina dal 10 al 15 agosto 2026. L’edizione 2026 riveste un significato particolarmente rilevante, poiché ricorre il Centenario della Rinascita della storica Processione della Vara (1926-2026), ripresa diciotto anni dopo il devastante terremoto del 28 dicembre 1908 che distrusse la città. Una ricorrenza che intende celebrare non soltanto una delle più antiche e sentite tradizioni religiose e popolari di Messina, risalente al XVI secolo, ma anche il valore della memoria, della resilienza e dell’identità della comunità messinese.

Il programma prevede un articolato calendario di eventi culturali, istituzionali e commemorativi dedicati al Centenario della Rinascita

Accanto agli storici appuntamenti della Vara e della Passeggiata dei Giganti, il programma prevede un articolato calendario di eventi culturali, istituzionali e commemorativi dedicati al Centenario della Rinascita. La richiesta di patrocinio è stata avanzata d’intesa con l’assessore alle Politiche culturali e Tradizioni popolari, Enzo Caruso, nell’ambito del percorso di valorizzazione del patrimonio storico, religioso e identitario della città e delle sue tradizioni più rappresentative.

Basile e Caruso: “il Centenario della Rinascita della Vara rappresenta una ricorrenza di straordinario valore storico, religioso e simbolico”

“Il Centenario della Rinascita della Vara rappresenta una ricorrenza di straordinario valore storico, religioso e simbolico per Messina. La richiesta del patrocinio del Ministero della Cultura intende riconoscere il rilievo nazionale di una tradizione che testimonia la capacità della nostra comunità di rinascere dopo le tragedie, custodendo la propria identità e tramandandola alle nuove generazioni. Un anniversario che rende omaggio alla storia della città e al profondo legame dei messinesi con la Madonna Assunta, protagonista della secolare devozione legata alla Vara e delle celebrazioni che ogni anno rinnovano il sentimento di appartenenza della comunità messinese”, dichiarano congiuntamente il sindaco Basile e l’assessore Caruso.