Vara di Messina, incontro a Palazzo Zanca: “approfondite le richieste per il rafforzamento delle tutele assicurative per tiratori e addetti”

Rafforzare i controlli lungo il percorso della Vara di Messina, migliorare le tutele assicurative e garantire condizioni di maggiore sicurezza durante il traino. Sono questi i temi affrontati nell’incontro tra il sindaco Federico Basile e il Gruppo Storico dei Segnalatori e degli Addetti alle Manovre della Vara. Il confronto, descritto dal primo cittadino come sereno e costruttivo, ha permesso di approfondire le richieste formulate da chi partecipa direttamente alle delicate operazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione. La questione più rilevante riguarda la protezione dei tiratori della Vara e di quanti operano vicino alle corde. Basile ha garantito il massimo impegno affinché, in raccordo con la Questura, vengano ulteriormente intensificati i controlli lungo l’intero percorso.

Particolare attenzione sarà riservata al rispetto della distanza di sicurezza dalle corde da parte del pubblico, indicata dal sindaco come una condizione fondamentale per consentire ai tiratori di svolgere il proprio compito nelle migliori condizioni possibili.

Più controlli lungo il percorso della Vara di Messina

L’amministrazione comunale punta dunque a rafforzare il dispositivo di vigilanza durante il passaggio della macchina votiva, concentrandosi soprattutto sulle aree interessate dal traino. La presenza del pubblico lungo il percorso costituisce uno degli aspetti da gestire con maggiore attenzione. L’avvicinamento eccessivo alle corde può infatti ostacolare il lavoro dei tiratori e degli addetti alle manovre, rendendo più complessa la gestione degli spazi necessari alle operazioni. L’impegno annunciato dal sindaco prevede un raccordo con la Questura per intensificare i controlli e favorire il rispetto delle distanze. L’obiettivo indicato è creare condizioni operative più adeguate per tutti coloro che partecipano direttamente al traino. La sicurezza, nella prospettiva espressa durante l’incontro, non riguarda soltanto chi svolge un ruolo attivo nella manifestazione, ma anche il pubblico presente lungo le strade. Il rispetto delle indicazioni e delle aree operative diventa quindi un elemento centrale per consentire il regolare svolgimento della Vara.

Tutele assicurative al centro dell’incontro con il sindaco

Oltre ai controlli lungo il percorso, il Gruppo Storico dei Segnalatori e degli Addetti alle Manovre ha posto l’attenzione sul rafforzamento delle tutele assicurative. Il tema è stato approfondito nel corso dell’incontro con Federico Basile e rappresenta uno dei punti principali sottoposti all’amministrazione comunale. Le richieste riguardano coloro che sono impegnati nelle diverse fasi operative della manifestazione, con particolare riferimento alle attività collegate al traino e alla gestione della Vara. Il sindaco ha assicurato il proprio impegno rispetto alle questioni esaminate, inserendo il confronto in un percorso di collaborazione con il gruppo storico e con le istituzioni coinvolte nell’organizzazione. L’attenzione alle coperture assicurative e alla sicurezza operativa assume un significato ancora maggiore nell’anno del Centenario della Vara, appuntamento che, nelle parole del primo cittadino, appartiene all’intera città.

La distanza dalle corde fondamentale per i tiratori

Tra le indicazioni emerse, il rispetto della distanza del pubblico dalle corde è stato individuato come uno dei punti più importanti. Le corde rappresentano lo spazio operativo dei tiratori, chiamati a svolgere il proprio compito in condizioni che richiedono ordine, coordinamento e libertà di movimento. La presenza di persone troppo vicine può interferire con le operazioni e ridurre gli spazi necessari agli addetti. Per questa ragione, il sindaco ha annunciato un’attenzione specifica da parte dei controlli che saranno predisposti lungo il tragitto. Il rafforzamento della vigilanza dovrà quindi contribuire a mantenere una separazione adeguata tra il pubblico e le aree interessate dal traino, tutelando sia gli operatori sia gli spettatori. Il rispetto della distanza non viene presentato come un elemento secondario, ma come una condizione essenziale per permettere ai tiratori di operare nel modo più sicuro possibile.

Il ruolo dei segnalatori e degli addetti alle manovre

Il confronto ha coinvolto il Gruppo Storico dei Segnalatori e degli Addetti alle Manovre della Vara, direttamente interessato agli aspetti organizzativi e alle condizioni in cui si svolge il traino. Le richieste formulate dal gruppo mettono al centro le esigenze di chi opera sul campo e partecipa alle manovre durante la manifestazione. La loro esperienza costituisce un elemento importante nella valutazione delle criticità e nella definizione delle misure da adottare. L’incontro con il sindaco ha consentito di portare all’attenzione dell’amministrazione le questioni assicurative e gli aspetti legati alla gestione della sicurezza. Il clima sereno e costruttivo richiamato da Basile indica la volontà di proseguire il confronto attraverso un metodo fondato sulla collaborazione e sulla condivisione delle responsabilità.

Il raccordo con la Questura per rafforzare la sicurezza

Il sindaco ha annunciato che il potenziamento dei controlli sarà portato avanti in raccordo con la Questura di Messina. Questo coordinamento dovrà riguardare in particolare il presidio del percorso e il rispetto degli spazi necessari al passaggio della Vara e al lavoro degli addetti. L’obiettivo è prevenire situazioni che possano ostacolare le operazioni di traino, assicurando una gestione più ordinata della presenza del pubblico. La collaborazione istituzionale diventa quindi uno dei pilastri della preparazione dell’evento. Comune e Questura saranno chiamati a definire le modalità attraverso cui rafforzare ulteriormente i controlli, mantenendo alta l’attenzione lungo tutto il percorso. Il messaggio rivolto alla città è chiaro: la partecipazione alla Vara deve essere accompagnata dal rispetto delle regole e delle indicazioni di sicurezza.