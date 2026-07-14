Vallelonga, la Santa Messa e la suggestiva processione per celebrare Maria Santissima di Monserrato | VIDEO

Vallelonga celebra Maria Santissima di Monserrato, un evento che unisce profonda spiritualità e radicate tradizioni locali. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di fedeli provenienti da tutta la Calabria, culminando in una solenne messa celebrata dal Vescovo Mons. Attilio Nostro e in una suggestiva processione tra i boschi. Un momento particolarmente toccante è il canto delle litanie da parte della comunità di Capistrano, gesto che rievoca antiche leggende legate all’apparizione della Vergine sotto una quercia.

Oltre all’aspetto religioso, la festa rappresenta un importante punto di aggregazione sociale ed economica grazie alla presenza di mercati e prodotti tipici. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.