“Vacanze coi fiocchi 2026”, parte da Lipari la 27ª campagna nazionale per la sicurezza stradale estiva

Viaggiare veloce non significa necessariamente viaggiare meglio. Anzi! Quest’anno perché non viaggiare “ecologico”? Si tratta di una novità culturale di cui si parla in tutta Europa che promuove un utilizzo più consapevole del veicolo e una guida intelligente, che migliora la sicurezza sulle strade e riduce gli effetti sull’ambiente. La guida ecologica – anche senza un’auto ibrida – può portare a un risparmio in termini di consumo di carburante dal 5% fino al 20%, con una proporzionale riduzione delle emissioni e anche una diminuzione dell’incidentalità dovuta a una maggiore attenzione e consapevolezza nella guida.

Per questo Vacanze Coi Fiocchi 2026, la campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze alla sua 27esima edizione, con il claim “Guida Leggero, Viaggia Sicuro”, unisce il tema della velocità alla guida, che resta una delle cause principali degli incidenti stradali, con il tema della guida ecologica, che contribuisce in modo considerevole alla protezione dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento. Adottare questo stile di guida genera un impatto positivo immediato non solo sulla sicurezza ma anche sui costi del veicolo e sul comfort di viaggio in generale, un elemento non di poco conto quando intraprendiamo un viaggio ad esempio di piacere!

E’ questi uno degli obiettivi della campagna nazionale “Vacanze con i Fiocchi”, presentata stamani alla C.O.T (Centrale Operativa Territoriale) dell’Azienda Sanitaria Provinciale a Lipari, alla presenza del presidente del Centro Antartide Marco Pollastri, di Giancarlo Niutta direttore amministrativo ASP Messina, della Responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute aziendale Chiara Schirò, dell’assossore ai servizi sociali del Comune di Lipari Cristina Roccella, del comandante della polizia municipale di Lipari Franco Cataliotti, del comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Lipari – Isole Eolie il tenente di vascello CP Gianmaria Arangio, del comandante stazione carabinieri di Lipari, maresciallo dei carabinieri Luciano Massimo Le Donne e di Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori della Sicilia. E’ intervenuto anche in collegamento Patrizio Roversi, da tanti anni testimonial della campagna nazionale.

“I mesi estivi rimangono il periodo dell’anno in cui si registra il maggior numero di incidenti in tutta Italia” racconta Marco Pollastri presidente del Centro Antartide, l’associazione che ha ideato lanciato Vacanze coi Fiocchi 27 anni fa e che continua a promuoverla ancora oggi sul territorio nazionale. “Ogni estate da giugno a settembre si registrano complessivamente tra le 900 e le 1.100 vittime sulle strade italiane: è come se i turisti di 5 aerei di linea, da giugno a settembre, partissero senza mai arrivare a destinazione. Per questo ancora dopo tanti anni è importante tornare a lavorare, con lo stile leggero che ci contraddistingue e che può essere accattivante anche in periodi e località di vacanza, a sensibilizzare e coinvolgere. Nell’edizione di quest’anno ricordiamo che ridurre la velocità e guidare in modo ecologico diventa il primo passo per migliorare la sicurezza, ridurre la propria impronta sull’ambiente e, rallentando, riscoprire il piacere del viaggio fin dal momento della partenza”.

Quest’anno la campagna parte con una conferenza stampa dedicata dalle Isole Eolie, grazie a una collaborazione con l’ASP Messina: proprio su questi territori infatti accanto alla campagna tradizionale parità anche uno spinoff di Vacanze Coi Fiocchi, “Eolie da vivere”, che vede un focus sui comportamenti che possono promuovere la sicurezza – a piedi, in bici e in auto – e la sostenibilità da tenere anche all’arrivo nelle nostre più amate località di vacanza, perché la sicurezza non va in vacanza.

“L’ASP di Messina – ha detto Giancarlo Niutta – ha aderito con convinzione a questa importante campagna di prevenzione, riconoscendo il valore di un progetto capace di mettere in rete istituzioni, forze dell’ordine, operatori sanitari, amministrazioni locali e realtà del territorio. La sicurezza non riguarda soltanto il rispetto delle regole della strada, ma comprende tutti quei comportamenti quotidiani che tutelano la salute individuale e collettiva, la qualità dell’ambiente e la corretta convivenza negli spazi comuni.

Le Isole Eolie, durante la stagione estiva, diventano un luogo di grande affluenza e di intensa mobilità, sia terrestre sia marittima. Per questo è fondamentale promuovere una cultura della responsabilità che coinvolga residenti e visitatori. Con il progetto ‘Eolie da vivere’ vogliamo portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità, favorendo consapevolezza, partecipazione e comportamenti corretti. L’obiettivo è contribuire a rendere la vacanza un’esperienza piacevole, sostenibile e sicura”.

La campagna avrà il suo momento clou nazionale nell’ultimo fine settimana di luglio con il tradizionale presidio presso i caselli autostradali di tutta Italia dove operatori, volontari e polizia locale distribuiranno i materiali della campagna con l’immagine ormai tradizionale di Snoopy: in particolare l’adesivo ed il tradizionale pieghevole che contiene un’illustrazione dei vantaggi dell’ecodriving in vari ambiti, consigli pratici per applicare la guida ecologica con tutti i mezzi di trasporto, accanto a riflessioni e spunti a cura dei testimonial della campagna Patrizio Roversi, Tessa Gelisio e Luca Mercalli. Oltre che ai caselli autostradali, adesivi e pieghevoli saranno nelle aree di servizio, aree di cortesia e nei comuni della penisola, i manifesti saranno presenti sulla rete autostradale e in tante città italiane e le radio che aderiscono alla campagna promuovono la campagna diffondendo lo spot radio dello storico testimonial Patrizio Roversi.

La campagna è promossa come ogni anno dal Centro Antartide con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI – Unione Province Italiane, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e ANCI Emilia-Romagna e con cento aderenti in tutta Italia tra amministrazioni comunali, società autostradali, aziende sanitarie, imprese, associazioni, media, radio e la collaborazione dei testimonial Tessa Gelisio, Patrizio Roversi e Luca Mercalli. L’invito per quest’estate è quindi quello di rallentare, per prenderci cura della nostra salute, di quella degli altri e del nostro pianeta! Divisa tra la promozione su strada e quella in rete, la campagna ha una pagina Facebook e un profilo Instagram per accompagnare quotidianamente i vacanzieri con informazioni e suggerimenti per viaggi più piacevoli e sicuri, accanto ai messaggi dei testimonial con gli hashtag #VacanzeCoiFiocchi e #VCF26.

“L’ASP di Messina – spiega Chiara Schirò Responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Messina – propone di realizzare, per l’estate 2026, una nuova edizione della campagna nazionale “Vacanze coi Fiocchi”, scegliendo le Isole Eolie come territorio privilegiato per sviluppare un percorso condiviso di promozione della salute, della sicurezza e della sostenibilità. La scelta dell’arcipelago nasce dalla consapevolezza che, durante la stagione estiva, l’elevata presenza di residenti e visitatori determina un significativo aumento della mobilità via terra e via mare, delle occasioni di socializzazione e della frequentazione degli spazi pubblici. In questo contesto diventa fondamentale rafforzare la cultura della prevenzione, promuovendo comportamenti responsabili e valorizzando il contributo di tutte le realtà istituzionali e sociali presenti sul territorio. L’obiettivo della campagna è quello di diffondere un concetto di sicurezza che vada oltre il rispetto del Codice della Strada e che comprenda il rispetto delle regole di convivenza civile, la tutela dell’ambiente, la sicurezza nella navigazione, la promozione di corretti stili di vita e la responsabilità individuale nelle scelte quotidiane. Una vacanza sicura è una vacanza vissuta con consapevolezza”.

Per raggiungere questi obiettivi, la campagna prevede un insieme coordinato di iniziative educative e di sensibilizzazione da realizzare nei principali luoghi di incontro e di afflusso turistico: porti, approdi, piazze, lungomare, aree della movida, strutture ricettive stabilimenti balneari, esercizi commerciali ed eventi estivi. La prevenzione uscirà cosi da contesti tradizionali per incontrare cittadini e visitatori nei luoghi della quotidianità favorendo un dialogo diretto e una maggiore partecipazione. Tra le attività previste rivestono particolare importanza i percorsi esperienziali dedicati alla guida sicura, che consentiranno ai partecipanti dell’alterazione delle capacità psicofisiche attraverso l’utilizzo di speciali lenti che simulano la visione in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicoattive.

Vivere direttamente queste condizioni, seppure in un contesto protetto, permette comprendere quanto possano risultare compromessi la percezione delle distanze, l’equilibrio, i tempi di reazione e la capacità di assumere decisioni corrette. L’esperienza diventa così uno strumento educativo particolarmente efficace, capace di trasformare un messaggio teorico in una concreta presa di coscienza. Nello stesso spirito educativo si inserisce la distribuzione gratuita degli etilotest monouso.

L’iniziativa non ha alcuna finalità di controllo, ma intende offrire a cittadini e turisti uno strumento semplice per verificare volontariamente il proprio stato prima di mettersi alla guida di un veicolo o di condurre un’imbarcazione. Favorire l’autovalutazione significa promuovere scelte più consapevoli, ridurre i comportamenti a rischio e contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità, nella quale ciascuno diventa protagonista della propria sicurezza e di quella degli altri.

La campagna sarà inoltre accompagnata dalla distribuzione di materiale informativo e da attività di comunicazione e sensibilizzazione dedicate ai temi della sicurezza stradale, della navigazione, del consumo responsabile di alcol, della tutela dell’ambiente e del rispetto delle regole. Ogni iniziativa sarà pensata per coinvolgere attivamente le persone, stimolando riflessione, dialogo e partecipazione, estendendo il concetto di sicurezza a piedi, in auto, in mare e negli spazi comuni.

“L’elemento che caratterizza maggiormente questa edizione – conclude Schirò – è il lavoro di rete. La promozione della salute e della sicurezza rappresenta infatti una responsabilità condivisa che richiede il contributo coordinato delle istituzioni e delle realtà sociali del territorio Per questo motivo l’ASP di Messina propone la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente che coinvolga le Amministrazioni comunali delle Isole Eolie, il Distretto Sanitario, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto, la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, gli operatori turistici, le associazioni di categoria, le strutture ricettive, gli esercenti e tutte le organizzazioni interessate a collaborare”.