V Circoscrizione, Aldo Azzarello capogruppo di “Uniti per Reggio Centro Sud”: i complimenti di Pollifroni e Gioia

Pollifroni e Gioia hanno quindi rivolto ad Azzarello i migliori auguri di buon lavoro, confermando la volontà di proseguire con spirito di squadra e responsabilità un percorso politico finalizzato a fornire risposte concrete ai cittadini. L’obiettivo dichiarato è continuare a operare nell’interesse della V Circoscrizione e dell’intera città di Reggio Calabria, rafforzando la collaborazione e la condivisione degli obiettivi comuni.