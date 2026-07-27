V Circoscrizione, Aldo Azzarello capogruppo di “Uniti per Reggio Centro Sud”: i complimenti di Pollifroni e Gioia

Aldo Azzarello è stato nominato capogruppo di Uniti per Reggio Centro Sud. Per il nuovo incarico sono arrivate le congratulazioni dei consiglieri della V Circoscrizione Filippo Pollifroni e Manuel Gioia, che hanno sottolineato l’esperienza e l’impegno sul territorio del nuovo capogruppo. “Siamo certi – dichiarano i consiglieri – che Aldo Azzarello saprà interpretare questo importante ruolo con equilibrio, competenza e senso di responsabilità, mettendo a disposizione del gruppo e della città la sua esperienza e il suo costante impegno sul territorio. La sua nomina rappresenta un meritato riconoscimento del lavoro svolto e un’opportunità per rafforzare ulteriormente l’azione politica del gruppo, nel segno della collaborazione, del dialogo e della condivisione degli obiettivi comuni per lo sviluppo della nostra comunità”.
Pollifroni e Gioia hanno quindi rivolto ad Azzarello i migliori auguri di buon lavoro, confermando la volontà di proseguire con spirito di squadra e responsabilità un percorso politico finalizzato a fornire risposte concrete ai cittadini. L’obiettivo dichiarato è continuare a operare nell’interesse della V Circoscrizione e dell’intera città di Reggio Calabria, rafforzando la collaborazione e la condivisione degli obiettivi comuni.