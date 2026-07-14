Università Mediterranea, il futuro dell’Ingegneria al DICEAM: sostenibilità, innovazione e territorio

Le professioni dei prossimi anni saranno profondamente influenzate dalla transizione ecologica, digitale e inclusiva che l’Italia e l’Europa stanno realizzando. I giovani saranno chiamati a operare in settori strategici come economia circolare, energie rinnovabili, difesa del territorio, mobilità sostenibile, progettazione meccanica, automazione, gestione delle risorse, logistica e innovazione industriale. In questo scenario, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha il compito di formare nuove competenze per rispondere alle esigenze di un sistema produttivo e ambientale in rapido cambiamento. L’ingegnere diventa una figura centrale perché unisce progettazione delle infrastrutture, tutela dell’ambiente, efficienza energetica, automazione dei processi, organizzazione delle imprese, logistica e innovazione digitale, contribuendo allo sviluppo della Green e Blue Economy e dei nuovi modelli di impresa sostenibile.

Il Dipartimento Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali (DICEAM), dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, propone una didattica qualificata ed è, al contempo, un centro di ricerca e innovazione dedicato allo sviluppo scientifico in diversi ambiti dell’Ingegneria, attraverso laboratori specializzati, collaborazioni con enti pubblici e imprese, attività sperimentali e progetti multidisciplinari che connettono territorio e comunità scientifica.

Il Dipartimento si è negli anni rinnovato sia per arricchire un’offerta che possa incontrare le propensioni degli studenti, sia per venire incontro alle esigenze del territorio. Il DICEAM offre tre corsi di Laurea Triennali (Ingegneria Civile e Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica) e due corsi di Laurea Magistrali (Ingegneria Civile, Ingegneria per la Gestione Sostenibile dell’ambiente e dell’Energia). Inoltre, il percorso formativo si completa con la possibilità di svolgere il Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Civile, Ambientale e Industriale”.

Nello specifico, l’offerta formativa include tre lauree triennali.

Il corso di Ingegneria Civile e Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile fornisce una preparazione scientifica solida già dal primo anno, grazie allo studio di matematica, fisica, chimica e geometria, fondamentali per comprendere i processi dell’ingegneria. Si affrontano le discipline caratterizzanti l’ingegneria del territorio attraverso la scelta di uno dei quattro curricula: Civile, Infrastrutture di Trasporto, Ambiente e Civil Engineering in lingua inglese. Il laureato potrà operare nella progettazione, gestione e manutenzione di edifici, infrastrutture, opere idrauliche, reti energetiche, interventi per la difesa del suolo, monitoraggio ambientale, sicurezza e prevenzione nei cantieri e nelle grandi opere.

Il corso di Ingegneria Gestionale integra competenze ingegneristiche con solide basi economiche e manageriali, offrendo una visione integrata dell’intero ecosistema aziendale. Il corso consente di scegliere tra i due curricula: Processi Aziendali ed Energia Sostenibile, permettendo agli studenti di orientare il proprio percorso verso organizzazione, performance o transizione energetica. Le competenze acquisite permettono di affrontare le sfide della digitalizzazione, della gestione dei dati e nell’ottimizzazione delle risorse, e consentono allo studente di diventare un professionista capace di proporre soluzioni avanzate e responsabili. Si tratta di una figura sempre più richiesta dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni, perché capace di coordinare competenze tecniche, economiche e gestionali e di contribuire all’innovazione dei processi decisionali e produttivi.

Il corso di Ingegneria Meccanica permette di progettare il futuro attraverso innovazione, sostenibilità e tecnologie avanzate. Il corso offre una solida preparazione scientifica e tecnica per comprendere, progettare e migliorare macchine, veicoli, impianti e processi produttivi. Dalle basi scientifiche si passa alle discipline caratterizzanti della meccanica — meccanica applicata, tecnologia, impianti industriali, costruzione di macchine ed energetica — con attività applicative e strumenti digitali che trasformano idee in soluzioni concrete e con la possibilità di scegliere tra due curricula: Veicoli e Impianti di produzione. Dopo la laurea le opportunità sono elevate in aziende manifatturiere, energetiche, impiantistiche, dei trasporti e studi professionali, contribuendo allo sviluppo dell’Industria 5.0.

“Il nostro Dipartimento risponde alle sfide globali offrendo percorsi di studio dinamici e fortemente connessi con il mondo del lavoro. Al DICEAM non trasmettiamo solo competenze tecniche avanzate, ma formiamo professionisti capaci di progettare un futuro sostenibile, valorizzando il territorio e guidando l’innovazione industriale e ambientale”, conclude il Direttore del DICEAM prof. Giuseppe Barbaro