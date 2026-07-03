Università Mediterranea, a Reggio Calabria si formano i nuovi manager dell’economia digitale

I nuovi manager, analisti economici e consulenti aziendali si formano anche a Reggio Calabria, all’Università Mediterranea, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, il DiGiES. È qui che l’offerta formativa di ambito economico punta a rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro, sempre più segnato dall’intelligenza artificiale, dalla transizione digitale e dalla transizione ecologica. Al centro del percorso ci sono due corsi di laurea: la laurea triennale in Scienze Economiche L-33 e la laurea magistrale biennale in Economia LM-56. Due percorsi ambiziosi, pensati per dotare laureate e laureati di conoscenze e competenze indispensabili per inserirsi con successo in un contesto professionale profondamente cambiato.

Università Mediterranea Reggio Calabria: due corsi per formare economisti, manager e consulenti

La laurea triennale in Scienze Economiche offre una formazione economica solida e consente agli studenti di acquisire gli strumenti teorici e metodologici necessari per affrontare successivi percorsi di specializzazione professionale. L’approccio è multidisciplinare. Le competenze economiche e aziendali si intrecciano con quelle quantitative e giuridiche, con l’obiettivo di formare manager junior e costruire le basi per profili professionali orientati alla gestione d’impresa e alla consulenza aziendale. Il percorso apre anche alla possibilità di iscrizione all’Albo degli Esperti Contabili, previo superamento di un esame di Stato, oltre che a opportunità di impiego in banche, società finanziarie, nel campo dell’imprenditorialità e nell’analisi economica a supporto delle decisioni di imprese e istituzioni.

Scienze Economiche a Reggio Calabria: la storia di Umberto Fragomeni

A dimostrazione di come il corso di laurea in Scienze Economiche si rivolga a profili molto diversi tra loro, c’è la storia di Umberto Fragomeni, con alle spalle esperienze internazionali a Dubai e oggi funzionario all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Umberto ha scelto il corso di laurea in Scienze Economiche per dare continuità al proprio percorso di crescita personale e professionale. Conciliando con successo studio e lavoro, si è brillantemente laureato nei tempi previsti e ha deciso di proseguire alla Mediterranea di Reggio Calabria, iscrivendosi alla laurea magistrale in Economia. Una scelta che rappresenta la naturale evoluzione di un’esperienza accademica vissuta con soddisfazione e profitto. “Gli studi in campo economico consentono l’acquisizione di modelli interpretativi e strumenti di analisi dei contesti economici e sociali in cui si opera”, racconta, aggiungendo: “Sono richiesti impegno e determinazione, ma i risultati ripagano ampiamente ogni sacrificio”.

Laurea magistrale in Economia LM-56: competenze avanzate per il lavoro che cambia

Il corso di laurea magistrale in Economia fornisce competenze economiche e aziendali avanzate, utili ad analizzare i fenomeni economici alla luce delle grandi trasformazioni in corso: globalizzazione, transizione digitale e sostenibilità. Il corso è articolato in due curricula a scelta dello studente: Economia e Diritto d’Impresa, interamente in lingua italiana, e Behavioural & Environmental Economics, che include il secondo anno in lingua inglese. Le figure professionali formate dal corso sono il dirigente di aziende pubbliche e private, il Dottore Commercialista e il revisore legale, previo superamento di un esame di Stato, oltre all’economista in banche, centri di ricerca economica, università e organismi nazionali e internazionali.

Intelligenza artificiale, economia e sostenibilità al centro della formazione

Le competenze acquisite durante la laurea triennale si evolvono, nella magistrale, in una prospettiva orientata alla sostenibilità e all’innovazione, valorizzando l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale all’economia e al management. Tra gli insegnamenti più innovativi figurano Artificial Intelligence and Machine Learning e Applied Game Theory, pensati per preparare gli studenti a interpretare le dinamiche dei mercati e a supportare decisioni strategiche in ambienti ad alta intensità di dati. La dimensione della sostenibilità ambientale è valorizzata anche negli studi economici, con insegnamenti dedicati all’economia e alla politica ambientale, negli insegnamenti giuridici che analizzano gli strumenti normativi attraverso i quali si perseguono obiettivi di sostenibilità ambientale, e negli insegnamenti di ambito aziendale, come Marketing e Strategia Aziendale, affrontati in una prospettiva di corporate social responsibility.

Decisions Lab e Confindustria: ricerca, imprese e territorio

La formazione si completa con attività condotte in laboratori di ricerca. Tra questi spicca il Decisions Lab, che integra ricerca accademica e intelligenza artificiale nello studio dei processi decisionali di individui, imprese e policy maker. Accanto alle attività di laboratorio, un ruolo importante è svolto dalle collaborazioni con il territorio, come quelle realizzate con lo sportello ImprendiReggioCalabria di Confindustria, che facilita collaborazioni con imprese e istituzioni locali.

Occupazione al 91,3% a cinque anni dalla laurea magistrale in Economia

Uno dei dati più rilevanti per gli studenti e per le famiglie riguarda gli sbocchi occupazionali. A cinque anni dalla laurea magistrale, secondo il Rapporto AlmaLaurea 2025, il tasso di occupazione di un laureato magistrale in Economia raggiunge il 91,3%. Tra i primi laureati magistrali spicca il nome di Domenica Romeo, esperta di behavioral economics, oggi ricercatrice presso un importante università italiana. Anche il percorso di Francesco Cannizzaro, laureato magistrale in Economia che ha optato per il curriculum in lingua inglese, conferma la proiezione nazionale del corso. Cannizzaro è risultato vincitore di una delle 13 posizioni da stagista presso l’Autorità Antitrust a Roma: “Ho sviluppato competenze trasversali molto richieste, che mi hanno permesso di interfacciarmi con realtà istituzionali di rilevanza nazionale”.

Dalla triennale alla magistrale: continuità e crescita delle competenze

Sono attualmente iscritti al corso di laurea magistrale in Economia Francesco Parpiglia e Antonino Pardeo, in continuità con il percorso avviato nella laurea triennale in Scienze Economiche. La loro scelta conferma il valore di un’offerta formativa strutturata in modo da garantire un doppio efficace sviluppo delle competenze tra primo e secondo livello di studi. Francesco e Antonino colgono ogni opportunità di formazione dei due corsi di laurea: programmi di mobilità internazionale nell’ambito del progetto Erasmus+, attività di servizio civile in ambito universitario, competizioni nazionali come la ‘Competizione Italiana della Mediazione’ a Milano.

Studenti e studentesse del corso di laurea sfidano colleghi di tutti gli altri atenei italiani in diverse occasioni, come quella del concorso nazionale ‘MakeItACase’ della Società Italiana di Management. La presentazione di casi di studio imprenditoriali locali ha fatto meritare, nelle ultime due edizioni, premi a Happy Abiodun, Nancy Bombardieri, Attilio Febert e Maria Serranò, studenti della laurea magistrale provenienti dalla triennale dell’Università Mediterranea.

Erasmus+, competizioni e mobilità internazionale

Una scelta di continuità tra laurea triennale e laurea magistrale è stata anche quella di Giorgia Esposito, che ha recentemente aderito a un programma Erasmus+ di mobilità breve a Siviglia sui temi dell’Intelligenza Artificiale. Dell’esperienza dice: “L’esperienza ha rappresentato per me un’importante occasione di crescita accademica, professionale e di scambio culturale”. La qualità riconosciuta del percorso magistrale attrae anche studenti internazionali. Alagie Jallow, proveniente dal Gambia, ha optato per la laurea magistrale in Economia a Reggio Calabria per costruire il suo futuro, contribuendo a una comunità accademica sempre più plurale e aperta al mondo.

La Mediterranea scelta anche da studenti provenienti da altri atenei

L’esperienza di Gabriele Tavella conferma l’attrattività del corso anche per studenti provenienti da altri atenei. Dopo la laurea triennale in Scienze Economiche presso la Mediterranea, Gabriele ha conseguito una laurea magistrale a Milano, ma è tornato alla Mediterranea in un secondo momento: “ho deciso di intraprendere una seconda laurea magistrale per arricchire ulteriormente il mio percorso accademico. L’offerta dell’Università Mediterranea si è rivelata la scelta ideale, possedendo tutti i requisiti per completare la mia formazione con prospettive solide e trasversali. A fare la differenza, rispetto a quando ho deciso di continuare gli studi fuori, è stata la prospettiva di un corso di laurea magistrale completamente rinnovato e in linea con gli orientamenti più attuali del mondo del lavoro’”. Dopo una laurea triennale conseguita in altro ateneo, anche Antonio Pipicella e Sara Bova hanno scelto Economia per ampliare il proprio bagaglio di competenze e affiancare a una preparazione specialistica una visione più ampia dei fenomeni economici, aziendali e manageriali.

Inclusione universitaria: studio, lavoro, sport e percorsi complessi

Uno degli elementi che distingue il Dipartimento DiGiES dell’Ateneo reggino è la capacità di accompagnare studenti con percorsi di vita complessi, senza che la qualità della formazione ne risenta. Qui viene accolto chi studia lavorando, chi porta avanti una carriera sportiva agonistica, chi affronta difficoltà di salute o disabilità. La flessibilità non è un’eccezione, ma una scelta culturale del dipartimento.

Rosalba Giordano, dalla vela all’eSports fino al CONI

Rosalba Giordano conosce bene il valore di un ambiente universitario capace di sostenere percorsi non ordinari. Velista agonista dall’età di sei anni, ha trovato all’Università Mediterranea l’unico ambiente universitario in cui sport e studio non si escludevano a vicenda. Si è brillantemente laureata in Economia a pochi giorni dalla sua partecipazione alle prime Olimpiadi di eSports di Singapore 2023, dove ha rappresentato l’Italia. Oggi è manager olimpico al CONI, dove incontra quotidianamente atleti costretti a scegliere università a distanza per non rinunciare allo sport. La sua esperienza all’Università Mediterranea è stata differente: “ho trovato invece un ambiente stimolante e docenti disponibili, capaci di valorizzare il mio percorso di studentessa atleta”. Il suo è un messaggio di grande incoraggiamento per atleti e sportivi: “la mia laurea magistrale è un traguardo che mi ha fatto comprendere quanto sport e studio possano davvero crescere insieme”.

Marta Libri: “la disabilità non definisce i miei limiti”

Inclusione significa anche che nessuno venga lasciato indietro per ragioni che non dipendono dalla propria volontà. La storia di Marta Libri racconta questo aspetto del percorso universitario. Marta si è iscritta a Scienze Economiche nel 2016 e tre anni di sospensione per gravi problemi di salute non l’hanno fermata. Oggi è prossima alla laurea e racconta un percorso fatto di fatica, ma anche di scoperta. “Ho trovato docenti competenti e dotati di profonda sensibilità umana. Non ho mai ricevuto sconti sul programma, ma ho registrato una reale volontà di fare inclusione, pronti ad ascoltare, a valorizzare il merito, senza mai farmi sentire un peso. La disabilità non definisce i miei limiti”, rimarca. E ancora afferma: “L’università non è solo il luogo in cui costruire il proprio futuro, ma soprattutto il luogo in cui i sogni prendono forma”.

Economia alla Mediterranea: una formazione che guarda al futuro senza trascurare la persona

Scegliere i Corsi di Laurea di ambito economico dell’Università Mediterranea significa investire in una formazione che guarda all’evoluzione del mondo del lavoro senza trascurare la persona. La laurea triennale in Scienze Economiche L-33 e la laurea magistrale in Economia LM-56 costruiscono un percorso che unisce competenze economiche, aziendali, quantitative e giuridiche, con una forte attenzione a intelligenza artificiale, sostenibilità, innovazione, internazionalizzazione e rapporto con il territorio. Come dimostrano le storie degli studenti che ogni anno scelgono questi percorsi formativi, l’esperienza alla Mediterranea può trasformarsi in crescita personale e professionale, qualunque sia il punto di partenza.